رئیس سازمان حج و زیارت:

تاکنون ۱۱۸ هزار زائر ایرانی به عمره اعزام شده‌اند

کد خبر : 1738272
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اعزام حدود ۱۱۸ هزار زائر ایرانی به عمره در سال ۱۴۰۴ تاکنون، تأکید کرد: برای نیمه دوم این اعزام‌ها برنامه‌ریزی منسجم‌تری خواهیم داشت.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی حج، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، در نشست با مدیران کاروان‌های عمره در مکه مکرمه که با حضور حجت الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد، با قدردانی از تلاش مدیران کاروان‌ها، دفاتر زیارتی، ستاد‌های عمره سعادت و دفاتر نمایندگی ولی فقیه در مدینه و مکه، بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و بازمهندسی سفر‌های عمره تأکید کرد.

رشیدیان با اشاره به اعزام حدود ۱۱۸ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی تاکنون، افزود: نزدیک به نیمی دیگر از متقاضیان عمره هنوز در نوبت اعزام هستند که باید برای نیمه دوم عمره و سال آینده، فرآیند‌ها به گونه‌ای بازطراحی شود که ثبت‌نام، اعزام و خدمات رفاهی زائران با نظم و راحتی بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود از جمله فرآیند ثبت‌نام، ظرفیت اتاق‌ها، تنوع سنی زائران و کمبود عوامل اجرایی، ادامه داد: همۀ این مسائل باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و تجربه مدیران، حل و فصل و خدمات عمره برای زائران ایرانی هوشمندتر و منظم‌تر شود.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین به اهمیت هماهنگی بین دفاتر زیارتی، ستاد‌های عمره و نمایندگی ولی فقیه در مدینه و مکه اشاره کرد و گفت: هرگونه جدایی یا فراق در این نظام یکپارچه اعزام ها، می‌تواند به کیفیت سفر زائران آسیب برساند، بنابراین همکاری و هماهنگی کامل ضروری است.

 رشیدیان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای سال آینده، افزود: بازمهندسی عمره و ایجاد ساختاری منظم و هوشمند، فرصتی است تا زیارت زائران با آرامش، امنیت و بهره‌وری بیشتر انجام شود و این توفیق را خداوند به ما داده است که خدمتگزار ضیوف الرحمن باشیم.

