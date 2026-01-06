سرنوشت «مجسمه والرین» چه شد؟

به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه سیصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز از رئیس سازمان مدیریت پسماند برای ارائه گزارش دعوت شده است، اظهار کرد: سه گزارش حسابرسی و تعدادی پرونده باغات نیز در دستور قرار دارد.

وی در خصوص ورود استانداری به احداث آرامستان، یادآور شد: آنها نگفتند ما آرامستان می‌سازیم. ساخت آرامستان در معاونت عمرانی استانداری به تصویب رسیده است. لایحه آرامستان‌ها در کمیسیون خدمات شهری و شهرسازی و معماری است. دو فضا جانمایی شده که معارض دارد و باید برطرف شود. اگر اقدام به رفع معارض نکنند آرامستانی احداث نمی‌شود.

چمران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: قرار بر این شده گزارشاتی از برنامه‌های تاکسیرانی ارائه شود که هنوز ارائه نشده اما روند را دنبال می‌کنیم که به وظایف خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه باید مخازن ما میزانی از آب داشته باشد که کمبودها را جبران کند، یادآور شد: امیدواریم به میزانی بارندگی به ویژه برف داشته باشیم که بتوانیم فصول دیگر را پشت سر بگذاریم.

چمران با اعلام اینکه مجسمه والرین در محل فرودگاه نصب شد، گفت: کاری که در میدان ونک برای ساخت مجسمه آرش کمانگیر انجام شد بسیار خوب است. این روند دنبال خواهد شد و تلاش بر این است که آثار ارزشمندی تولید شود. شنیدیم که تندیسی از شهید چمران نیز ساخته می شود که عکس‌های آن را دیدم و راضی نبودم و امیدوارم در نهایت مجسمه خوبی ساخته شود.

چمران همچنین در صحن شورا گفت: این دوره و آن دوره نداریم. بنده اکراه دارم که ایرادات دوره قبل را به زبان بیاورم. امتداد پروژه یادگار امام (ره) در دوره چهارم آغاز شد و در این دوره دنبال می شود.

وی همچنین تصریح کرد: هفته های آینده پروژه میدان فتح به طور کامل به بهره برداری می رسد. از دوستان خواهش کردم که بخش میدان جی نیز تا پایان سال به نتیجه برسد.

چمران ادامه داد: از این دوره و آن دوره بد گفتن کار صحیحی نیست و ما کار دوره های قبل را دنبال می کنیم و ادامه می دهیم. باید تقوا پیشه کنیم و از خدا بخواهیم که باتقوا باشیم.

