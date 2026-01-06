انتشار کارت ورود به آزمونهای استخدامی بانک کشاورزی و کمیته امداد
مرکز آزمون جهاددانشگاهی از بارگذاری کارت ورود به جلسه آزمونهای «بانک کشاورزی» و «شرکت شمساما وابسته به کمیته امداد امام خمینی (ره)» بر روی پروفایل داوطلبان خبر داد.
به گزارش ایلنا، جهاددانشگاهی اعلام کرد: آزمونهای استخدامی «بانک کشاورزی» و «شرکت شمساما وابسته به کمیته امداد امام خمینی (ره)» جمعه ۱۹ دی، برگزار میشود.
داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل خود، همزمان با دریافت کارت ورود به جلسه، با استفاده از باجه رفع نقص آنلاین، اشتباهات احتمالی ثبت اطلاعات فردی در فرم ثبتنام را برطرف کنند.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بانک کشاورزی از طریق مراجعه به نشانی bki.hrtc.ir/hrt/profile و کارت ورود به جلسه آزمون شرکت شمساما از طریق مراجعه به نشانی mehremdad.hrtc.ir/hrt/profile امکانپذیر است. همچنین کانال اطلاعرسانی مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی @hrtcir و شماره تماس ۶-۹۲۰۰۲۱۲۵-۰۲۱ این مرکز آماده پاسخگویی به سوالات داوطلبان است.