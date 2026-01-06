تجهیزات سیگنالینگ مترو پس از ۸ سال در انبار است

به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر تشکر هاشمی در صحن علنی شورای شهر تهران، در پاسخ به سخنان برخی اعضا درباره گزارش حسابرسی خرید سیستم سیگنالینگ، گفت: برخی مطالب مطرح شده فاقد واقعیت، پر از ابهام و اشکال بود که لازم دیدم ابهام‌زدایی کنم.

وی با اشاره به جلسه گزارش حسابرسی روز یکشنبه افزود: گفته شده بود سیستمی در سال‌های پیش از ۹۳ خریداری شده و حدود ۷۷۰ میلیارد تومان از بیت‌المال بی‌استفاده مانده است. این موضوع دستمایه درج مطلبی در روزنامه همشهری شد که به کتمان واقعیت‌ها پرداخت.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه برای جلوگیری از انتشار اخبار غلط توضیح می‌دهد، اظهار داشت: انتظار دارم روزنامه همشهری اگر صداقت دارد، عین مطالب بنده را با همان تیتر و فونت چاپ کند تا مردم به واقعیت‌ها پی ببرند.

تشکر هاشمی در توضیح تاریخچه خرید این تجهیزات گفت: خرید این سیستم مربوط به قراردادی در دهه ۸۰، یعنی سال‌های ۸۰ تا ۸۲ و در دوره شهرداری آقای احمدی‌نژاد است که به صورت EPC با یک شرکت چینی منعقد شد. در سال ۸۳ نیز تصمیم گرفتند به دلیل تحریم‌های شرکت کانادایی بمباردیه، یکی از مدرن‌ترین سیستم‌های سیگنالینگ دنیا را از فرانسه از طریق همان شرکت چینی تأمین کنند که تصمیم بسیار درستی بود.

وی در تشریح قرارداد EPC توضیح داد: در این نوع قرارداد، کارفرما صفر تا صد پروژه شامل طراحی، تأمین تجهیزات، اجرا و ساخت را به پیمانکار می‌سپارد. این تجهیزات نیز تهیه و وارد شهرداری تهران شد.

عضو شورای شهر در ادامه به موضوع داخلی‌سازی این فناوری اشاره کرد: با توجه به تحریم‌ها، از شرکت‌های داخلی دعوت شد نیازهای حیاتی مترو را بسازند. شرکت‌هایی مانند «مهاران» با کپی‌سازی و اخذ استانداردهای ایمنی پیشرفته (CE)، این سیستم را به صورت آزمایشی در تهران اجرا کردند. این یک دستاورد بزرگ داخلی بود که بدون سروصدا محقق شد و به دلیل ضرورت یکپارچگی در شبکه مترو مورد استفاده قرار گرفت.

جعفر تشکر هاشمی با اشاره به راه‌حل استفاده از سیستم سیگنالینگ داخلی گفت: تصمیم گرفته شد سیستم داخلی در خطوط مستقل و بدون ارتباط با خطوط فعلی مورد استفاده قرار گیرد که این اتفاق افتاد.

وی افزود: تمام این توضیحات در گزارش مسئول بازرسی شهرداری تهران، آقای گودرزی، درج شده و من تعجب می‌کنم که چرا برخی دوستان و روزنامه‌ها با هیجان به این موضوع می‌پردازند، در حالی که گزارش بازرسی خودشان را نخوانده‌اند.

این عضو شورای شهر با اشاره به امکان استفاده از این تجهیزات در خطوط دیگر گفت: این سیستم‌ها می‌توانست در خطوطی مانند پرند یا هشتگرد که فاقد سیگنالینگ هستند یا حتی در شهرهای دیگری مانند قم و کرج مورد استفاده قرار گیرد، اما درباره قیمت در سال‌های ۹۶ به بعد به توافق نرسیدیم.

تشکر هاشمی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور نیز از شهرداری تهران نظرخواهی کرده، توضیح داد: ما راه‌حل‌هایی ارائه کردیم؛ از جمله استفاده شهرهای دیگر از این فناوری ارزشمند یا بهره‌برداری در خطوط بدون استفاده. در حالی که از سال ۹۶ تا امروز – یعنی حدود هشت سال و نیم – این تجهیزات در انبار مانده است.

وی با اشاره به تأثیر عملیاتی نصب این سیستم افزود: هم‌اکنون در برخی خطوط با یک راند قطار کار می‌کنیم و در فاصله دوساعته رفت‌و برگشت انجام می‌شود، در حالی که با نصب سیگنالینگ این مشکل برطرف می‌شد.

عضو شورای شهر تهران در پایان با تأکید بر لزوم دوری از جنجال‌های سیاسی گفت: این هیجانات در ماه‌های پایانی سال باید کنار گذاشته شود. همان‌طور که توصیه شده مسائل سیاسی در جلسات مطرح نشود، امیدوارم همه عمل کنیم و اجازه ندهیم با سرمایه مردم و آبروی مدیران برای اهداف سیاسی بازی شود.

