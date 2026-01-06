کاهش ۱۰ درصدی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از کاهش ۱۰ درصدی تصادفات فوتی در پایتخت طی آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و این روند را نتیجه همکاری شهروندان، افزایش رعایت قوانین رانندگی و تشدید اقدامات پیشگیرانه پلیس عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسویپور در توضیح بیشتر گفت: آمارهای ثبت شده پزشکی قانونی از تصادفات فوتی در آذرماه امسال نشان میدهد که تلفات ناشی از سوانح ترافیکی در تهران نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: این کاهش معنادار حاصل همکاری و همراهی کاربران ترافیک در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین اجرای طرحهای کنترلی و نظارتی پلیس بوده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش تصادفات فوتی، افزود: رعایت فاصله طولی مناسب بین خودروها، رانندگی با سرعت مطمئنه، پرهیز از سرعت و سبقت های غیر مجاز، از مهمترین مواردی هستند که نقش مستقیم در پیشگیری از تصادفات دارند.
سردار موسویپور همچنین تأکید کرد: توجه کامل به جلو هنگام رانندگی و عدم استفاده از تلفن همراه حین رانندگی از جمله رفتارهایی است که میتواند احتمال وقوع تصادف را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
وی افزود: از طرفی دیگر خستگی، خوابآلودگی و مصرف نوشیدنیهای غیرمجاز و مواد روانگردان از عوامل اصلی بروز حوادث مرگبار هستند که رانندگان باید به طور جدی از آنها اجتناب کنند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه رعایت همین اصول ساده میتواند از وقوع بسیاری از حوادث تلخ جلوگیری کند، افزود: پلیس راهور با اجرای طرحهای نظارتی، افزایش گشتی های کنترلی و استفاده از سامانههای هوشمند، تلاش کرده است تا بستر ایمنتری برای تردد شهروندان فراهم کند؛ اما بخش اصلی این موفقیت، نتیجه مسئولیتپذیری و قانونمداری کاربران ترافیک است.
موسوی پور تأکید کرد: ایمنی در رانندگی از لحظهای آغاز میشود که راننده تصمیم میگیرد با آرامش، دقت و احترام به حقوق دیگران پشت فرمان بنشیند. هر تصمیم کوچک در رفتار ترافیکی کاربران، میتواند تفاوتی بزرگ در سطح ایمنی تردد ایجاد کند.تردد ایمن تنها با رعایت قانون از جانب تمامی نهادهای موثر در ارتقاء ایمنی تردد و مسئولیتپذیری و توجه به پیامدهای هر رفتار شکل میگیرد.