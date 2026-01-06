خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کل سازمان نظام پرستاری:

مراکز درمانی باید محیطی امن برای همه مردم و کادر درمان باشند

مراکز درمانی باید محیطی امن برای همه مردم و کادر درمان باشند
کد خبر : 1738116
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری بر اهمیت تأمین امنیت مراکز درمانی کشور برای مردم و کادر درمان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، احمد نجاتیان گفت: تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باید محیطی امن برای همه مردم و کادر درمان باشند. 

وی با اشاره به اهمیت مسئولیت کادر پرستاری در خدمت به مردم و بیماران، افزود: پرستاران و سایر کادر درمان، بر اساس اصول اخلاقی و منشور حرفه‌ای که به آن قسم خورده‌اند، به تمامی بیماران و مراجعه کنندگان؛ فارغ از رنگ پوست و نژاد و دین، خدمت ارائه بدهند. 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: هر گونه ایجاد ناامنی در بیمارستان‌ها، بر خلاف اصول شناخته شده نظام سلامت در ایران و جهان است. 

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی نظام پرستاری، نجاتیان گفت: ما از مسئولین می‌خواهیم محیط مراکز درمانی را محیطی امن برای کادر درمان قرار بدهند تا بتوانند خدمات خوبی را به مردم و بیماران ارائه بدهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی