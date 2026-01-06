به گزارش ایلنا، احمد نجاتیان گفت: تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باید محیطی امن برای همه مردم و کادر درمان باشند.

وی با اشاره به اهمیت مسئولیت کادر پرستاری در خدمت به مردم و بیماران، افزود: پرستاران و سایر کادر درمان، بر اساس اصول اخلاقی و منشور حرفه‌ای که به آن قسم خورده‌اند، به تمامی بیماران و مراجعه کنندگان؛ فارغ از رنگ پوست و نژاد و دین، خدمت ارائه بدهند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: هر گونه ایجاد ناامنی در بیمارستان‌ها، بر خلاف اصول شناخته شده نظام سلامت در ایران و جهان است.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی نظام پرستاری، نجاتیان گفت: ما از مسئولین می‌خواهیم محیط مراکز درمانی را محیطی امن برای کادر درمان قرار بدهند تا بتوانند خدمات خوبی را به مردم و بیماران ارائه بدهند.

