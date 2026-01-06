اولین دوره مربیگری پدافند غیرعامل آغاز شد

به گزارش ایلنا، محمود صادقی، دبیر کمیته پدافند غیرعامل سازمان حفاظت محیط‌زیست در مراسم آغاز این کارگاه آموزشی چند روزه، بیان کرد: امنیت محیط‌زیستی تنها یک بحث تخصصی نیست بلکه با امنیت ملی و آینده توسعه کشور ارتباط مستقیم دارد.

وی با اشاره به اینکه آسیب به محیط‌زیست پیامدهای گسترده‌ای دارد و تهدیدات در این زمینه روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود، تصریح کرد: ما در حوزه محیط زیست با مجموعه‌ای از چالش‌های نوین و چند لایه روبه‌رو هستیم و مهم‌ترین سرمایه ما نیروی انسانی آگاه و توانمند است.

او تاکید کرد: تربیت و پرورش افراد متخصص مقصود اصلی ما است و این مربیان هستند که دانش کاربردی را به بدنه کارشناسی منتقل کنند به همین دلیل امیدواریم خروجی این دوره شکل گیری شبکه مربیان برای بهبود شرایط امنیت‌زیستی در کشور باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، صادقی اضافه کرد: این دوره در ۴ روز ادامه خواهد داشت و ۸ استاد از دانشگاه امام حسین و سازمان پدافند غیرعامل حضور خواهند داشت که در آن موضوعات متعددی از جمله اصول و مبانی و تهدیدشناسی مدیریت بحران، پدافند مردم محور، پدافند سایبری و الکترونیک، پدافند شهری، الزامات پدافند غیرعامل در سازمان محیط زیست، پدافند شیمیایی و پرتوی و زیستی تدریس خواهد شد.

