حریق کارخانه لبنیات آمل مهار شد/ استقرار ۲۳ تیم امدادی هلال‌احمر در محل حادثه
سخنگوی جمعیت هلال احمر از مهار حریق در کارخانه لبنیات آمل خبرداد.

به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر گفت: در پی وقوع حریق در کارخانه لبنیات آمل، ۲۳ تیم عملیاتی شامل ۶۷ امدادگر و نجاتگر هلال‌احمر به همراه ۲۳ دستگاه خودروی امدادی برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق در محل حادثه مستقر شدند.

وی ادامه داد: عملیات اطفای حریق به‌طور کامل انجام شده و در حال حاضر آتش‌نشانی در مرحله لکه‌گیری است. 

خالدی تصریح کرد: در این حادثه ۵ مصدوم مورد ارزیابی قرار گرفتند که ۵ نفر به مراکز درمانی اعزام شدند و یک نفر نیز در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان شد.

