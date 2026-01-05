به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر گفت: در پی وقوع حریق در کارخانه لبنیات آمل، ۲۳ تیم عملیاتی شامل ۶۷ امدادگر و نجاتگر هلال‌احمر به همراه ۲۳ دستگاه خودروی امدادی برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق در محل حادثه مستقر شدند.

وی ادامه داد: عملیات اطفای حریق به‌طور کامل انجام شده و در حال حاضر آتش‌نشانی در مرحله لکه‌گیری است.

خالدی تصریح کرد: در این حادثه ۵ مصدوم مورد ارزیابی قرار گرفتند که ۵ نفر به مراکز درمانی اعزام شدند و یک نفر نیز در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان شد.

