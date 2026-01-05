خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعزام ۱۵ تیم تخصصی هلال‌احمر به محل حریق گسترده در کارخانه لبنیات آمل

اعزام ۱۵ تیم تخصصی هلال‌احمر به محل حریق گسترده در کارخانه لبنیات آمل
کد خبر : 1737972
لینک کوتاه کپی شد.

۱۵ تیم تخصصی هلال‌احمر به محل حریق گسترده در کارخانه لبنیات آمل اعزام شده اند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ با اعلام وقوع حریق در کارخانه لبنیات آمل در ساعت ۱۶:۴۰ عصر امروز، ۱۵ تیم تخصصی امدادونجات هلال‌احمر به منطقه اعزام شده‌اند.

طبق اولین گزارش‌ها، سطح آتش‌سوزی گسترده است و با توجه به احتمال سرایت حریق به مخازن مواد شیمیایی، نیروهای آتش‌نشانی جهت اطفا حریق و عوامل هلال‌احمر نیز برای پشتیبانی عملیات اطفا و تخلیه احتمالی مناطق خطرپذیر در صحنه حادثه حضور دارند.

افزایش تعداد تیم‌های امدادی هلال احمر در محل حادثه

در حال حاضر ۲۳ تیم عملیاتی شامل ۶۷ امدادگر و نجاتگر هلال‌احمر به همراه ۲۳ دستگاه خودروی امدادی برای پشتیبانی عملیات اطفای حریق کارخانه لبنیات آمل در منطقه حضور دارند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی