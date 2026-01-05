اعزام ۱۵ تیم تخصصی هلالاحمر به محل حریق گسترده در کارخانه لبنیات آمل
۱۵ تیم تخصصی هلالاحمر به محل حریق گسترده در کارخانه لبنیات آمل اعزام شده اند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلالاحمر؛ با اعلام وقوع حریق در کارخانه لبنیات آمل در ساعت ۱۶:۴۰ عصر امروز، ۱۵ تیم تخصصی امدادونجات هلالاحمر به منطقه اعزام شدهاند.
طبق اولین گزارشها، سطح آتشسوزی گسترده است و با توجه به احتمال سرایت حریق به مخازن مواد شیمیایی، نیروهای آتشنشانی جهت اطفا حریق و عوامل هلالاحمر نیز برای پشتیبانی عملیات اطفا و تخلیه احتمالی مناطق خطرپذیر در صحنه حادثه حضور دارند.
افزایش تعداد تیمهای امدادی هلال احمر در محل حادثه
در حال حاضر ۲۳ تیم عملیاتی شامل ۶۷ امدادگر و نجاتگر هلالاحمر به همراه ۲۳ دستگاه خودروی امدادی برای پشتیبانی عملیات اطفای حریق کارخانه لبنیات آمل در منطقه حضور دارند.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.