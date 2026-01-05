به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ با اعلام وقوع حریق در کارخانه لبنیات آمل در ساعت ۱۶:۴۰ عصر امروز، ۱۵ تیم تخصصی امدادونجات هلال‌احمر به منطقه اعزام شده‌اند.

طبق اولین گزارش‌ها، سطح آتش‌سوزی گسترده است و با توجه به احتمال سرایت حریق به مخازن مواد شیمیایی، نیروهای آتش‌نشانی جهت اطفا حریق و عوامل هلال‌احمر نیز برای پشتیبانی عملیات اطفا و تخلیه احتمالی مناطق خطرپذیر در صحنه حادثه حضور دارند.

افزایش تعداد تیم‌های امدادی هلال احمر در محل حادثه

در حال حاضر ۲۳ تیم عملیاتی شامل ۶۷ امدادگر و نجاتگر هلال‌احمر به همراه ۲۳ دستگاه خودروی امدادی برای پشتیبانی عملیات اطفای حریق کارخانه لبنیات آمل در منطقه حضور دارند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.