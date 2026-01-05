اجرای طرح زوج و فرد در تهران از درب منازل در ۷۲ ساعت آتی

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور اعلام کرد: با اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ فردا و پس فردا ( سه شنبه و چهارشنبه )و پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۶:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰ از درب منازل در تهران اجرا می‌گردد، لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح اتوبوس و مینی‌بوس‌های درون شهری و خوروهای امدادی، وسائط نقلیه انبوه بر و سرویس های مدارس دارای مجوز مستثنی هستند)، ضمنا کسانی که پیش تر نسبت به خرید طرح اقدام نموده‌اند به صورت روزانه، ماهیانه و سالانه مکلف به تبعیت از مصوبات کارگروه هستند.