رئیس پلیس راهور تهران خبر داد

اجرای طرح زوج و فرد در تهران از درب منازل در ۷۲ ساعت آتی

رییس پلیس راهور تهران از اجرای طرح زوج و فرد در ۷۲ ساعت آتی در پایتخت از درب منازل خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور اعلام کرد: با اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰  فردا و پس فردا ( سه شنبه و چهارشنبه )و پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۶:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰ از درب منازل در تهران اجرا می‌گردد، لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح اتوبوس و مینی‌بوس‌های درون شهری و خوروهای امدادی، وسائط نقلیه انبوه بر و سرویس های مدارس دارای مجوز مستثنی هستند)، ضمنا کسانی که پیش تر نسبت به خرید طرح اقدام نموده‌اند به صورت روزانه، ماهیانه و سالانه مکلف به تبعیت از مصوبات کارگروه هستند. 

رییس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: طبق این مصوبه تردد کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر به استثنای وسایل مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده اند و با مجوز پلیس راهور تهران بزرگ، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع گردید. ضمناً تردد خودروهای برقی و هیبریدی در روزهای مذکور مجاز می‌باشد.

