خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایجاد ۱۸۰ پایگاه عملیاتی و ۱۶۷۷ پست سازمانی جدید در اورژانس تهران

ایجاد ۱۸۰ پایگاه عملیاتی و ۱۶۷۷ پست سازمانی جدید در اورژانس تهران
کد خبر : 1737951
لینک کوتاه کپی شد.

​اورژانس استان تهران برای نخستین‌بار از زمان تأسیس اورژانس در پایتخت در سال ۱۳۵۴، شاهد تحولی گسترده در ساختار عملیاتی و منابع انسانی خود شده است.

به گزارش ایلنا، اورژانس استان تهران با حمایت و همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست سازمان اورژانس کشور، طی ۳۲ ماه گذشته موفق به تدوین و ایجاد تشکیلات تفصیلی برای ۱۸۰ پایگاه عملیاتی و ۲ پایگاه اورژانس هوایی شده و در همین راستا، ۱۶۷۷ پست سازمانی عملیاتی جدید به ساختار این مجموعه افزوده شده است.

این اقدام که پس از سال‌ها محدودیت ساختاری در حوزه منابع انسانی محقق شده، با هدف افزایش ظرفیت جذب نیروی انسانی، کاهش فشار کاری بر کارکنان عملیاتی و ارتقای تاب‌آوری اورژانس استان تهران انجام شده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سازمانی اورژانس پایتخت در سال‌های اخیر ارزیابی می‌شود.

بر اساس اعلام مسئولان اورژانس، پست‌های سازمانی ایجادشده به‌زودی و در چارچوب آزمون استخدامی، به کارشناسان واجد شرایط اختصاص خواهد یافت و زمینه تقویت هرچه بیشتر منابع انسانی اورژانس پایتخت را فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی