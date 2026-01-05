ایجاد ۱۸۰ پایگاه عملیاتی و ۱۶۷۷ پست سازمانی جدید در اورژانس تهران

به گزارش ایلنا، اورژانس استان تهران با حمایت و همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست سازمان اورژانس کشور، طی ۳۲ ماه گذشته موفق به تدوین و ایجاد تشکیلات تفصیلی برای ۱۸۰ پایگاه عملیاتی و ۲ پایگاه اورژانس هوایی شده و در همین راستا، ۱۶۷۷ پست سازمانی عملیاتی جدید به ساختار این مجموعه افزوده شده است.