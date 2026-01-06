«مصطفی آذرکیش» معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص معدل کل دوره‌ی متوسطه عنوان کرد: طبق قانون برنامه‌ی هفتم باید در پایان دوره دو و نیم نمره معدل دوره‌ی دوم متوسطه را افزایش بدهیم که تا اینجای کار شش دهم افزایش داشته‌ایم و معدل این دوره به حدود ۱۵.۲۷ رسیده است.

وی در مورد عوامل موثر بر ارتقای کیفیت آموزش افزود: عوامل مختلفی در این رابطه موثر است. پژوهش‌های زیادی هم در دنیا و کشور ما انجام شده است. این عوامل از اقتصاد خانواده و میزان هزینه‌ای که برای آموزش می‌شود گرفته تا شرایطی که در دوره‌ی کرونا دانش‌آموزان ما تجربه کردند، همچنین میزان ساعت آموزشی که متأثر می‌شود از تعطیلات خارج از اراده‌ی آموزش‌وپرورش، مثل تعطیلات ناترازی‌های مربوط به انرژی، برودت هوا و مواردی از این قبیل تاثیرگذار هستند. عوامل دیگر مثل نحوه‌ی جذب معلمان و ارتقای توانمندی‌های آن‌ها نیز مهم‌اند.

او در ادامه اذعان کرد: بخش اقتصاد خانواده و بخش مسائل اقتصادی در اختیار آموزش‌وپرورش قرار ندارد و جزو سیاست‌های کلی در هر کشوری است با این وجود یکی از برنامه‌های اصلی ما برای ارتقای کیفیت آموزش، تقویت بنیه‌ی علمی دانش‌آموزان با استفاده از یک ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی معلمان ما است. استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ی سنواتی وزارت آموزش‌وپرورش و هم خیرین در مناطق محروم و کمتر برخوردار و عشایری و روستایی از دیگر برنامه‌های ما است. برنامه‌ی دیگر ما راه‌اندازی پویش جهاد علمی البرز است که به محوریت دبیرستان ماندگار البرز برای مدارس شبانه‌روزی و عادی دولتی سراسر کشور در حال انجام است.

آذرکیش با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش در جهت افزایش کیفیت آموزش توضیح داد: ما در پویش جهادی دبیرستان ماندگار البرز به ‌عنوان دبیرستانی دولتی، محتواهایی را آماده می‌کنیم تا دانش‌آموز در مدارس شبانه‌روزی نقاط دورافتاده، توسط بهترین معلم‌های تهران، هم به صورت آفلاین و هم آنلاین آموزش به‌روز ‌ببینند.

وی اضافه کرد: برنامه‌های بعدی ما هم توسعه و تقویت دروس در طول سال‌های تحصیل برای پایه‌های مختلف متوسطه‌ی اول و دوم است. در مقطع متوسطه‌ی دوم برنامه‌هایی مثل اجرای جشنواره‌ها و المپیادها و رویدادهای علمی درون‌مدرسه‌ای که عموماً باعث تحرک، پویایی و نشاط بیشتر در بچه‌ها می‌شود و توجه آن‌ها را به محتواهای کتاب‌های درسی بیشتر می‌کند، در دستور کار قرار دارد که سالانه برگزار می‌کنیم.

او در پاسخ به این سوال که آیا این برنامه‌ها با وجود جذاب نبودن محتوای درسی برای نسل جدید، امکان موفقیت دارند، گفت: باید در زمینه‌ی جذاب نبودن محتوای درسی پژوهشی صورت بگیرد تا این ادعا اثبات شود و باید به صورت مصداقی مشخص معلوم شود که مثلاً این محتوا به کار این دوره می‌آید و این محتوا نمی‌آید.

معاون وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: در مجموع امسال در۲۴ رشته در فنی‌حرفه‌ای و ۱۷ رشته در کاردانش به‌روز شد. یکی از درس‌هایی که در این‌ به‌روزرسانی اضافه شد، درس هوش مصنوعی بود؛ یعنی متناسب با تغییرات دنیا، این درس را وارد محتوای درسی کردیم.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌هایی که به کیفیت آموزش وارد می‌شود، تشریح کرد: وقتی تعطیلی‌های ناخواسته بر نظام آموزشی ایران یا کشورهای دیگر اعمال شود، قطعاً تأثیرش را در کیفیت آموزش خواهید دید. این موضوع هم خارج از اراده‌ی آموزش‌وپرورش است. وقتی به خاطر برخی ناترازی‌ها و برودت هوا شرایطی پیش می‌آید و مدیریت بحران استان تصمیم می‌گیرد که آموزش به صورت مجازی باشد یا تعطیل شود به کیفیت آموزش آسیب وارد می‌شود، البته ارتقای کیفیت آموزش را با یک عامل نمی‌شود توضیح داد.

او در ادامه افزود: عوامل مختلفی دخیل است؛ از محتوای کتاب درسی، نیروی انسانی که آموزش می‌دهد، از ساعت آموزش و زمان آن، فضا و تجهیزات در اختیار مدرسه‌ها و اقتصاد خانواده‌ها و شرایط اقلیمی تاثیرگذارند. عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آموزش نیز تقریبا در کل دنیا مشترک است.

آذرکیش درباره‌ی برنامه‌های آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت تدریس اذعان کرد: ما در قالب «شمیم» یا شبکه‌ی ملی یادگیری معلمان، اجتماعاتی برای یادگیری تشکیل شده تا معلمان عزیز ما در آن‌جا به بحث و گفتگو بپردازند. برنامه‌ی «سفر یادگیری» ما که برای ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی معلمان عزیز ما است و با هدف سنجش و ارزشیابی‌های نوین و روش‌های جدید یادگیری و یاددهی ایجاد شده و معلمان ما آموزش می‌بینند. الان ۳۷ هزار معلم دوره‌ی متوسطه ما دوره‌ی آموزشی را در قالب سفر یادگیری در سراسر کشور تجربه کردند.

وی اضافه کرد: تحلیل امتحان نهایی در سطح استان، منطقه، مدرسه و کلاس درس هم به استان‌ها ارسال شد تا هر معلم بداند دانش‌آموزان آن کلاس در امتحان نهایی چه وضعیتی داشتند و راهکارهای ارتقای مربوط به این بخش را هم در آن‌جا ارائه شود و در طول سال تحصیلی برای بهبودش اقداماتی را انجام دهند.

او در پاسخ به این سوال که وضعیت اقتصادی کشور و فقیر شدن خانواده‌ها چطور می‌تواند بر کیفیت آموزش اثر منفی داشته باشد، گفت: بخش اقتصاد به آموزش و پرورش مربوط نمی‌شود و خارج از اراده‌ی آن است و نباید کیفیت آموزش را صرفا با مقیاس نمره سنجید ولی می‌تواند یکی از شاخص‌ها باشد. وقتی فقط روی نمره تمرکز کنیم عوامل دیگر را نادیده می‌گیریم. ملاک استعداد برتر، هوش چندگانه است. وقتی افراد را با عملکرد تحصیلی‌شان می‌سنجیم، صرفاً در حق‌شان جفا می‌کنیم. یک فردی نقاش زبردستی ولی ممکن است دیپلم هم نداشته باشد یا یکی ورزشکار خیلی خوبی است اما لزوماً تحصیلات نداشته باشد.

معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در بخش اقتصاد شرایطی را ایجاد کردیم تا بچه‌ها بتوانند از تحصیلات بهتری برخوردار شوند. مثلاً در نظام آموزشی، 300 مدرسه شبانه‌روزی داریم یعنی نظام آموزشی ما شرایطی را برای دسترسی بیشتر دانش‌آموزان در مناطق محروم و روستایی و عشایری ایجاد کرده است. ما با ایجاد این مراکز شبانه‌روزی و در اختیار گذاشتن بسته‌ها و برنامه‌ها به آن‌ها کمک می‌‎کنیم.

وی در آخر اضافه کرد: همچنین ما بیش از ۳۸۰ مدرسه با یک دانش‌آموز هم در آموزش‌وپرورش داریم. مطمئن باشید که با توجه به اهتمام ویژه‌ای که امسال شخص آقای رئیس‌جمهور به نظام تعلیم‌وتربیت داشتند، ما شاهد بهبود بسیاری از شاخص‌ها در سال آینده در نظام تعلیم‌وتربیت خواهیم بود.

