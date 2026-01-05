اعلام برنامههای هفته بزرگداشت شهدای غریب در اسارت
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در جمع خبرنگاران از برگزاری کنگره «شهدای غریب اسارت» در مشهد مقدس خبر داد و گفت: رسانهها در تبیین ثمره مقاومت شهدا نقش حیاتی دارند.
به گزارش ایلنا، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم رونمایی از دو پوستر شهدای غریب در اسارت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و همچنین سالروز وفات حضرت زینب (س)، بر نقش کلیدی و پررنگ اصحاب رسانه در ترویج حقایق جامعه تأکید کرد و گفت: امروز حراست از سلامت روانی جامعه از موضوعاتی است که ورود خاص خبرنگاران را میطلبد. امروز موضوعاتی همچون امیدآفرینی، وحدتآفرینی، جهاد تبیین و بازنمایی حقیقت میدان بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. دشمن با استفاده از تمام ظرفیتهای خود علیه انقلاب و نظام اسلامی فعالیت میکند و در این میان، نقش اصحاب رسانه بسیار تعیینکننده است.
وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر بهکارگیری تمام ظرفیت دشمن علیه رسانه، جایگاه و نقش اهالی قلم را بسیار مهم برشمرد و افزود: ما امروز در شرایطی نشست خبری برگزار میکنیم که باید ایستادگی و مقاومت شهیدان تبیین شود؛ شهدایی که در اسارتگاههای دشمن بر سر عهد خود ایستادند و آنان بهدرستی «الماسهای درخشان» نام گرفتهاند. امروز نگاه مظلومان دنیا به ایران دوخته شده است و با اشاره به اوضاع کنونی ونزوئلا، لزوم پایبندی به ایمان، ارزشها، ایستادگی و مقاومت بیش از گذشته حس میشود. ارزشهایی که طی ۴۷ سال گذشته عامل ماندگاری انقلاب اسلامی بودهاند. دشمنان، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، با سناریوهای مختلف بهدنبال تضعیف کشور بودند، اما ناکام ماندند. پرتاب موفق سه ماهواره به فضا در هفته گذشته، جلوهای از خودباوری و نبوغ جوانان ایرانی است.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این نشست، جزئیات برنامه هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب در اسارت را که از پنجشنبه ۱۸ دیماه تا چهارشنبه ۲۴ دیماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد، تشریح و عنوان کرد: هر روز از این هفته با نامی مشخص نامگذاری شده و اضافه کرد: روز نخست با عنوان «طلوع عطر و آفتاب» برگزار میشود. روز جمعه با محوریت «میعاد صبح و سجاده»، خانوادههای شهدای غریب اسارت در نمازهای جمعه و مراسم تکریم حضور مییابند. روز سوم با عنوان «فروغ هنر و حماسه» به رونمایی از آثار هنری و سمفونی ویژه این شهدا اختصاص دارد که در سه سال گذشته بیش از ۱۹۰۰ اثر هنری در این حوزه تولید شده است. ۲۱ دیماه نیز با عنوان «تجلی واژه و ایمان» به رونمایی از آثار مکتوب و برگزاری محافل خاطرهگویی در حرم مطهر رضوی، رسانه ملی، مساجد و دانشگاهها اختصاص دارد.
سلیمانی با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی کنگره شهدای غریب اسارت، که دبیرخانه آن در مرکز و ۳۲ استان فعال است، اثرگذاری اجتماعی و انتقال پیام این شهدا به نسل امروز است. راه شهدا، راه فتح و پیروزی است و باید این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.
به گزارش «ایثار»، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: محور و کانون ترویج و تعالی این نگاه، کنگره شهدا است؛ جایی که نام، یاد، گفتمان و خاطرات شهدایی که در غربت به شهادت رسیدند و پیکرشان پس از سالها بازگشت، مطرح میشود.
وی وظیفه اصحاب رسانه را در این میان بسیار خطیر خواند و افزود: وظیفه بسیار مهم شما عزیزان، به ویژه خبرنگاران ساعی، مجاهد و انقلابی، نقشآفرینی در تعالی و تحقق دستاوردهای انقلاب اسلامی است. دشمن از همه ظرفیتها استفاده میکند و ما باید این ظرفیت دشمن را با بینش، تدبیر و تبیین جهادی خنثی کنیم. با بصیرت، وظایف محوله در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی به درستی انجام شود.