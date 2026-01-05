تأکید بر گسترش همکاریهای علمی و فرهنگی دانشگاه تهران با دانشگاههای چک
در دیدار سفیر جمهوری چک با معاون بینالملل دانشگاه تهران، بر تعمیق و گسترش همکاریهای علمی، فناوری و فرهنگی بین دانشگاه تهران و نهادهای آموزش عالی چک تأکید شد.
به گزارش ایلنا، ویچز سلاو گرپل، سفیر جمهوری چک در تهران، ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ با الهام امینزاده، معاون بینالملل دانشگاه تهران، دیدار و طرفین بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک در زمینههای مختلف علمی، فناوری و هنری تأکید کردند.
در این ملاقات، امینزاده با اشاره به ضرورت شناسایی ظرفیتهای مشترک، پیشنهاد کرد ابتدا زمینههای مورد علاقه طرفین برای همکاری مشخص شود.
سفیر چک نیز با بیان علاقه دانشجویان کشورش به کتابها و فیلمهای ایرانی، اعلام کرد: «ما مشتاق همکاری با دانشگاه تهران در حوزههایی مانند فلسفه، مهندسی، معماری، کشاورزی، فنی و همچنین انتشارات مشترک هستیم».
معاون بینالملل دانشگاه تهران نیز با تأکید بر ظرفیتهای گسترده دانشگاه تهران در رشتههایی چون فیزیک، زبان و ادبیات خارجی، ستارهشناسی، فنی و مهندسی، کشاورزی، شعر و ادبیات و همچنین وجود پارک علم و فناوری، اظهار داشت: «دانشگاه تهران آمادگی دارد تا در قالب امضای توافقنامههای همکاری، زمینههای تبادل استاد و دانشجو و اجرای برنامههای مشترک در موضوعات مورد علاقه دو طرف را فراهم کند».