خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید بر گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی دانشگاه تهران با دانشگاه‌های چک

تأکید بر گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی دانشگاه تهران با دانشگاه‌های چک
کد خبر : 1737813
لینک کوتاه کپی شد.

در دیدار سفیر جمهوری چک با معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، بر تعمیق و گسترش همکاری‌های علمی، فناوری و فرهنگی بین دانشگاه تهران و نهادهای آموزش عالی چک تأکید شد.

به گزارش ایلنا، ویچز سلاو گرپل، سفیر جمهوری چک در تهران، ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ با الهام امین‌زاده، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، دیدار و طرفین بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف علمی، فناوری و هنری تأکید کردند.

در این ملاقات، امین‌زاده با اشاره به ضرورت شناسایی ظرفیت‌های مشترک، پیشنهاد کرد ابتدا زمینه‌های مورد علاقه طرفین برای همکاری مشخص شود.

سفیر چک نیز با بیان علاقه دانشجویان کشورش به کتاب‌ها و فیلم‌های ایرانی، اعلام کرد: «ما مشتاق همکاری با دانشگاه تهران در حوزه‌هایی مانند فلسفه، مهندسی، معماری، کشاورزی، فنی و همچنین انتشارات مشترک هستیم».

معاون بین‌الملل دانشگاه تهران نیز با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده دانشگاه تهران در رشته‌هایی چون فیزیک، زبان و ادبیات خارجی، ستاره‌شناسی، فنی و مهندسی، کشاورزی، شعر و ادبیات و همچنین وجود پارک علم و فناوری، اظهار داشت: «دانشگاه تهران آمادگی دارد تا در قالب امضای توافق‌نامه‌های همکاری، زمینه‌های تبادل استاد و دانشجو و اجرای برنامه‌های مشترک در موضوعات مورد علاقه دو طرف را فراهم کند».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی