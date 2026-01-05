خبرگزاری کار ایران
ثبت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تخلف رانندگی شبانه در پایتخت

معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مورد اعمال قانون ناشی از تخلف شبانه رانندگی طی سال‌جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز کشیر در این باره گفت: تعداد ۲۸ هزار تخلف سرعت غیرمجاز، ۸۱ هزار تخلف نقص فنی موثر مثل چراغ روشنایی،۱۳ هزار تخلف دور زدن در محل ممنوع و ۱۲ هزار تخلف چراغ زنون به ثبت رسیده است.

وی اظهار کرد: مهمترین عوامل تصادفات شبانه خستگی و خواب آلودگی راننده، مصرف نوشیدنی‌های غیرمجاز، سرعت و سبقت غیرمجاز است.

این مسئول یادآور شد: بیشترین تصادفات فوتی با ضریب ۸.۵ درصد در بزرگراه آزادگان رخ می‌دهد و بزرگراه‌های شهید همت و امام علی (ع) در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

