نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت‌جام» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان، سرپرستی آن دانشکده را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان، صاحب‌نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مصطفائی دارای دکتری تخصصی مهندسی عمران-نقشه‌برداری از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی گروه نقشه‌برداری دانشگاه زابل است.

از مهم‌ترین سوابق اجرایی وی می‌توان مدیریت گروه نقشه‌برداری دانشگاه زابل، مدیر امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه زابل، دبیر شورای راهبردی مدیریت سبز و دبیر شورای برنامه‌ریزی عمرانی دانشگاه زابل اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌ها و خدمات دکتر حسین نستری نصرآبادی، رئیس پیشین دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت‌جام در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

