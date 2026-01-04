خبرگزاری کار ایران
English العربیه
معاون اقتصادی استاندار تهران عنوان کرد

هوشیاری و همکاری اصناف پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با تأکید بر نقش کلیدی اصناف در مدیریت بازار، هوشیاری و همکاری این قشر را پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، حشمت اله عسگری، در جمع رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ های استان تهران، با تأکید بر نقش کلیدی اصناف در مدیریت بازار، خواستار همکاری مستمر این بخش با دولت و هوشیاری در برابر سودجویان و افراد نااهل شد.

وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار داشت: اصناف همواره یکی از ارکان مهم ثبات بازار بوده‌اند و هوشیاری و مسئولیت‌پذیری آنان اجازه نداده است که جریان‌های سودجو و اخلال‌گر، از شرایط موجود سوءاستفاده کنند.

معاون اقتصادی استاندار تهران، اقدام دولت در حذف واسطه‌ها و اصلاح نظام توزیع یارانه را اقدامی شجاعانه، ضروری و در راستای مبارزه با رانت و فساد ساختاری دانست و افزود: در چارچوب سیاست آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، دولت با هدف افزایش عدالت اقتصادی و شفاف‌سازی فرآیند توزیع، پرداخت یارانه‌ها را از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره منتقل کرده است تا یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد.

عسگری با بیان این‌که پرداخت یارانه به حلقه‌های ابتدایی زنجیره، در بسیاری از موارد منجر به ایجاد رانت، واسطه‌گری و انحراف منابع شده بود، تصریح کرد: اصلاح این روند، ضمن کاهش زمینه‌های سوءاستفاده، موجب اثربخشی بیشتر حمایت‌های دولت و صیانت از حقوق مردم خواهد شد.

وی نقش اصناف را در اجرای موفق این سیاست‌ها تعیین‌کننده دانست و از اصناف خواست با تشدید نظارت‌ها، گزارش تخلفات و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، دولت را در تحقق اهداف این طرح یاری کنند و خاطرنشان کرد: همراهی و همکاری اصناف با سیاست‌های اقتصادی دولت، نقش مهمی در آرامش بازار، کنترل قیمت‌ها و افزایش اعتماد عمومی ایفا می‌کند.

براساس گزارش استانداری تهران، معاون اقتصادی استاندار تهران در پایان بر ضرورت تداوم تعامل دولت و اصناف تأکید کرد و گفت: عبور موفق از شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند هم‌افزایی، نظارت دقیق و پایبندی همگانی به منافع عمومی است.

