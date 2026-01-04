کارنامه انتصابات زنان در «وزارت کشور» دولت چهاردهم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم تا پایان آذر ماه امسال، سه معاون وزیر و همتراز زن در بدنه این وزارتخانه منصوب شده و ۷۶ مدیرکل زن و همتراز آن از سوی وزارت کشور انتخاب شده‌اند.

همچنین در این مدت، ۲۳ فرماندار زن در شهرستان‌ها حکم مدیریت خود را دریافت کرده و ۸۷ بخشدار زن نیز در مناطق مختلف کشور مسئولیت اجرای سیاست‌های دولت را برعهده گرفته‌اند. تاکنون دو معاون استاندار زن نیز در استان‌های کرمان و زنجان و یک زن به عنوان رئیس مرکز و مشاور وزیر کشور منصوب شده است.

این انتصاب‌ها بخشی از تلاش دولت برای ارتقای حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت بانوان در تصمیم‌سازی و اداره امور کشور به شمار می‌رود.

گفتنی است وزارت کشور در نخستین آئین روز ملی زن که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، توانست عملکرد برتر در حوزه تحقق عدالت جنسیتی را کسب کند که انتصابات زنان در پست‌های مدیریتی یکی از شاخص‌های این ارزیابی بوده است.

