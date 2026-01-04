دستگیری لیدرهای اعتراضات آغاز شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور درباره اعتراضات اخیر گفت: ابتدا موضوع، یک اعتراض اقتصادی پایه از بازار بود که حق با بازاریان بود و به نوسانات قیمتی اعتراض داشتند. اما از روز بعد این اعتراض به اعتراض خیابانی تبدیل شد.

او افزود: از دو شب گذشته دستگیری هدفمند لیدرها آغاز شده است. هم لیدرهایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کردند و هم کسانی که در جمعیت مردم را تحریک می‌کردند، تعداد زیادی دستگیر شده‌اند.

وی ادامه داد: برخی از دستگیرشدگان اعتراف کرده‌اند که از خارج دلار دریافت کرده و در تحریک مردم نقش داشته‌اند.

