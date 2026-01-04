خبرگزاری کار ایران
کشف ۱۵ مخدر جدید؛ از «غبار میمون» تا «بومزای»

مشاور رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از شناسایی ۱۵ نوع ماده مخدر و روانگردان جدید در کشور خبر داد و گفت: این مواد در سطح جهانی مصرف می‌شود و پس از آن که وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی با دریافت گزارش‌ها، بررسی‌ها را آغاز می‌کنند، در صورت تأیید شدن ماهیت مخدر بودن آن، به کشورها اعلام می‌شود که آن ماده، مخدر است.

به گزارش ایلنا از ستاد مواد مخدر، حسین ذوالفقاری درباره ورود ۸۵ نوع ماده مخدر جدید در ۵ ماه گذشته در سطح جهان و گزارش‌هایی درباره موادی مانند «کپتاگون»، افزود: ظهور مواد مخدر صنعتی در جهان، معمولاً یک فرآیند طولانی را می‌گذراند؛ به این معنا که مخدر تولید و توزیع شده و افراد آن را با اسامی مختلف مصرف می‌کنند، بدون آنکه در ابتدا مشخص باشد که ماهیت مخدر دارد.

ذوالفقاری ادامه داد: به دلیل آنکه این مواد جدید، هنوز در قوانین کشورها جرم‌انگاری نشده‌اند، مشکل جدید به وجود می‌آید؛ در چنین شرایطی حتی اگر مأموران انتظامی این مواد را کشف کنند، به دلیل نبود قانون مشخص برای برخورد، سیستم قضایی با مشکل مواجه می‌شود. راهکار این موضوع، جرم‌انگاری این مواد از طریق مجلس شورای اسلامی است تا برای آنها مجازات تعیین شود و سپس، پلیس و دستگاه قضایی بتوانند برخورد قانونی انجام دهند.

وی با اشاره به پیشنهاد ارائه‌شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در همین راستا و در تدوین لایحه‌ای جدید به مجلس، پیشنهاد داده‌ایم که پس از اعلام رسمی سازمان بهداشت جهانی مبنی بر مخدر بودن یک ماده، ستاد مبارزه با مواد مخدر بتواند آن را به‌عنوان مخدر غیرقانونی تلقی کند و بر مبنای نوع مخدرهای هم‌سنخ، امکان تعیین مجازات از سوی قضات فراهم شود. اگر مجلس این لایحه پیشنهادی را تصویب کند، امکان اجرای این روند میسر می‌شود.

به گفته ذوالفقاری، اکنون ۱۵ نوع مواد روانگردان و در مقادیر محدود با نام‌های «بومزای»، «دستمال»، «کروکودیل»، «غبار میمون»، «سورچه»، «قات»، «کمیکال»، «کیت کت»، «اسپایس»، «فلاکا»، «فتانیل»، «ترنک»، «C-B۲»، «کتامین و بتل کتامین» و «کی-۲» در کشور وجود دارد.

