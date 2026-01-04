خودروی ایرانی با خلافی میلیاردی در فرودگاه توقیف شد

جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در ادامه افزود: پس از بررسی های اولیه و طی مراحل قانونی، مشخص گردید خودروی سواری دارای خلافی به مبلغ 1.128.943.000 ریال و دستور توقیف قضائی دارد و به این دلیل خودرو برای سیر مراحل بعدی به پارکینگ دلالت داده شد.

وی ضمن تقدیر از هوشیاری و تلاش شبانه روزی کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور افزود: موفقیت در کشف و مقابله با تخلفات رانندگی و سایر جرائم، حاصل تعهد، دقت عمل و زحمات بی‌وقفه همکاران خدوم پلیس در سطح فرودگاه‌های کشور است که با تلاش مستمر، نظم و امنیت عمومی را در این مراکز مهم برقرار نگه می‌دارند.

سردار لقایی در پایان تأکید کرد: پلیس فرودگاه‌های کشور با بهره‌گیری از هوشیاری و هوشمند کارکنان و تشدید گشت‌های کنترلی، قاطعانه با هرگونه تخلف و ناهنجاری در محدوده فرودگاه‌ها برخورد خواهد کرد و در این مسیر از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش و انظباط عمومی فروگذار نخواهد بود.