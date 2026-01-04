ملکی خبر داد:
آتشسوزی پارکینگ یک ساختمان مسکونی در بزرگراه خرازی + عکس
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، از حادثه آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی واقع در بزرگراه خرازی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، اعلام کرد: بامداد امروز ساعت ۲:۴۷ یک مورد آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی واقع در بزرگراه خرازی به سمت غرب، خیابان هاشمزاده، به سامانه اطلاعرسانی آتشنشانی گزارش شد.
وی افزود: چهار ایستگاه آتشنشانی به همراه تجهیزات لازم به محل حادثه اعزام شدند. این ساختمان شش طبقه و ۳۲ واحد مسکونی داشت و محل وقوع آتشسوزی، پارکینگ منهای یک ساختمان بود که شامل ۸ دستگاه خودروی سواری بود.
ملکی گفت: هنگام رسیدن آتشنشانان، پنج خودرو به درجات مختلف دچار آتشسوزی شده بودند و سه خودرو دیگر نیز آسیب دیدند. با وجود حجم بالای دود و حرارت، آتشنشانان با تجهیزات حفاظتی مناسب عملیات مهار حریق را آغاز کردند.
به گفته سخنگوی سازمان آتشنشانی، دود به طبقات بالاتر ساختمان نفوذ کرده بود و تعدادی از ساکنان به پشتبام رفته بودند، اما تمامی ساکنان با کمک آتشنشانان و یا به صورت خودجوش، از ساختمان خارج شدند. در مجموع حدود ۵۰ نفر از ساکنان از محل تخلیه شدند و خوشبختانه هیچ مصدوم یا تلفات جانی گزارش نشد.
ملکی با تأکید بر اهمیت سیستمهای اعلام و اطفاء حریق در ساختمانها گفت: این سیستمها میتوانند به موقع هشدار دهند و حتی در مراحل اولیه آتش، عملیات خاموش کردن حریق را آغاز کنند، حتی اگر کسی در محل حضور نداشته باشد.
وی در پایان افزود: عملیات مهار آتش و ایمنسازی کامل ساختمان ساعت ۴:۵۴ به پایان رسید.