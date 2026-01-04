خبرگزاری کار ایران
سرپرست شرکت پیام رسا در صحن شورا:

قرارداد با صدا و سیما به پرونده حقوقی در سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد

سرپرست شرکت پیام‌رسا با حضور در صحن شورا توضیحاتی درباره گزارش حسابرسی این شرکت ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود کیخواه سرپرست شرکت پیام رسا در سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این شرکت برای سال مالی ۱۴۰۳ با بیان اینکه از روزی که بنده به عنوان سرپرست منصوب شدم گزارشات را بررسی کردیم، اظهار کرد: گزارش با جزئیات قراردادها در دوره ششم مدیریت شهری تا روزهای آینده آماده و ارائه می‌شود. 

وی افزود: قرارداد با صدا و سیما به سال ۱۳۹۲ برمی گردد که پرونده حقوقی بود و حکم صادر شده و باید هفت میلیارد تومان پرداخت شود. این رقم در حساب‌های شرکت بلوکه شده و باید پرداخت شود. معاونت مالی شهرداری مدعی بود که این رقم پرداخت شده اما مستندات کافی نبوده و مورد قبول دادگاه واقع نشد. 

کیخواه با بیان اینکه موضوع مالیات نیز به سال ۱۴۰۱ برمی گردد، خاطرنشان کرد: رقم بدهی سال ۱۴۰۱ با احتساب جریمه ۴۰۰ میلیون تومان بوده که ذخیره شده اما هنوز حکم نهایی صادر نشده است. 

به گزارش شهر، وی همچنین تصریح کرد: تا سال ۱۴۰۳ قالب قراردادهای شرکت پیام رسا در سامانه ثبت شده اما باید بررسی‌های لازم صورت بگیرد که چرا اسناد در مدت اخیر در سامانه شفافیت ثبت نشده است.

 

