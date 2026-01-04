چمران:
مهار حادثه احتمالی در بازار مشکل است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وجود مواد شیمیایی در بازار آهن و آتشسوزی در مدت اخیر و پیگیری برای ایمنی این بازار توسط شهرداری، گفت: در لالهزار و بازار مشکل انبارداری وجود دارد. اینکه کالاها از بازار تقسیم شود ضرورتی ندارد و باید اصلاح شود.
به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز چند گزارش حسابرسی و تعدادی پرونده باغات بررسی خواهد شد، اظهار کرد: قرار بود نطق رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز قرائت شود که به علت جریانات اخیر نطق را جهت اصلاح لغو کرد.
وی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید سلیمانی، خاطرنشان کرد: امیدواریم اتفاقاتی که رخ داد چشم کسانی که میخواهند نوکری آمریکا را کنند، باز کند.
وی افزود: تعدادی از انبارها در اطراف شهرآفتاب مستقر شدند که ما هم آنها را تشویق کردیم. نقاط دیگری نیز پیش بینی شده که جابجا خواهند شد؛ چراکه اگر مجدداً در یک جا جمع شوند، خطرآفرین خواهد بود.
چمران در مورد ایمنی بازار، یادآور شد: سیمکشی برق بازار با اینکه چند سال پیش تا اندازهای اصلاح شد، مشکل دارد. ناایمنی ساختمان و انباشت کالا در نقاط ایمن نیز از دیگر موارد ناایمنی در بازار به شمار میرود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر حادثهای در بازار رخ دهد مهار آن با مشکل همراه خواهد بود.
چمران با بیان اینکه پلیس ساماندهی موتورسواران را دنبال کرد و اگر ادامه پیدا میکرد طرح خوبی بود، گفت: قرار است طرح جامع ترافیک به زودی به صحن شورا بیاید. طرح ابتدایی اصلاً به موتورسیکلتها نپرداخته بود اما باید اساساً به آن پرداخته میشد.
وی در مورد اعلام اجرای طرح ترافیک در روزهای گذشته، اظهار کرد: علتعدم اعلام آن ناهماهنگی است. قاعدتاً باید به موقع اعلام شود. هماهنگی در تهران کار مشکلی است اما به هرشکل باید صورت بگیرد.
به گزارش شهر رئیس شورای شهر تهران در صحن شورا نیز با اشاره به اغتشاشات اخیر، اظهار کرد: ما کم کار کردیم؛ باید نسل جوان را بیشتر دریابیم. گروهی به سمت اعتکاف میروند اما گروه دیگر را نیز باید داشته باشیم تا در مسیر هدایت قرار بگیرند و مسیر درست را دنبال کنند.
وی افزود: این بزرگترین ننگ است که آمریکا کنار آنهاست. تعداد کسانی که پشت سر آمریکا هستند، اندک است. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند بحث معیشت مردم بحث دیگری است و باید کسانی که افسار اقتصاد را در دست دارند، تصمیمات عجیب و غریب نگیرند و مشورت کنند.
چمران با بیان اینکه اغتشاشگران را باید سر جای خود نشاند، خاطرنشان کرد: نیروهای امنیتی و نظامی باید توجه جدی به این موضوع داشته باشند. ترامپ با تمام بدیهای خود حسنی دارد که همه چیز را علناً میگوید و تأکید میکند که کنار شما هستیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه ترامپ رئیس جمهور را از خانهاش دزدید و دیگر چه چیزی میخواهیم ببینیم، گفت: در قرون وسطا نیز چنین چیزی را نمیتوانستیم ببینیم. این آقا با کمال وقاحت این کار را انجام داد و میگوید رئیس جمهور ونزوئلا باید محاکمه شود. شما باید محاکمه شوید که چنین جنایتی را مرتکب میشوید.
وی ادامه داد: درست است که تمام کشورها از جمله کشورهای اروپایی اعتراض کردند اما این کافی نیست و باید بیش از پیش دنبال شود و جلوی این قلدر مآبیها را بگیرند.
به گزارش شهر، چمران با بیان اینکه ترامپ دشمنیهای خود را ادامه میدهد، اظهار کرد: امیدواریم این دشمنیها را سریعتر به گور ببرند. آمریکا و دزدان دریایی کارائیب دنیا را به سخره گرفتند و خوش به حال رؤسای جمهور کشورهای اروپایی که فکر میکنند دنیا، دنیای آزاد است.