وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به تهران افزود: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین و در محور شهریار – تهران حدفاصل میدان معادن تا شهرقدس نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در مقابل، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محورهای مسدود کشور گفت:در حال حاضر یک محور شریانی شامل مریوان – سقز مسدود است. همچنین ۲ محور غیرشریانی پونل – خلخال و خوانسار – بوئین‌میاندشت به دلیل شرایط نامناسب تردد بسته شده‌اند.

وی افزود: سه محور نیز به‌دلیل انسداد فصلی امکان تردد ندارند که شامل گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته) و سی‌سخت – پادنا در مسیر رفت و برگشت است.

سرهنگ محبی با تأکید بر لزوم توجه رانندگان به هشدارهای پلیس راه گفت: از هموطنان درخواست می‌شود پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شده و تجهیزات ایمنی و زمستانی را همراه داشته باشند تا سفری ایمن و بدون حادثه را تجربه کنند.