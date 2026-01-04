هوای تهران در شرایط ناسالم

به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ۱۰۹ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۲۴ و در وضعیت ناسالم قرار داشت.

از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت «پاک»، ۱۳۳ روز «قابل قبول»، ۱۲۵ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۲۱ روز «ناسالم»، ۲ روز «بسیار ناسالم» و ۲ روز در شرایط «خطرناک» قرار داشت.