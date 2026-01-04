خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت از امروز تا پایان هفته

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد: امروز (یکشنبه) و فردا در نیمه غربی کشور و سواحل دریای خزر، جوی آرام و پایدار همراه با روند افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، یکشنبه و دوشنبه در مناطق شرق و جنوب شرق، وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

سه شنبه در شرق و جنوب شرق کشور در بعضی ساعات افزایش وزش باد و در ارتفاعات فارس و کرمان افزایش ابر انتظار می رود.

چهارشنبه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می دهد.

پنجشنبه در غالب مناطق کشور جو آرام و پایدار است.

از یکشنبه تا پایان هفته روند تدریجی افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می شود.

یکشنبه و دوشنبه خلیج فارس و سه‌شنبه دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۹ و کمینه دمای آن به یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.
