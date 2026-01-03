وی با بیان اینکه ساختمان حادثه‌دیده یک مجتمع شش‌طبقه اداری ـ تجاری بوده است، افزود: خوشبختانه در زمان وقوع حریق، این ساختمان خالی از سکنه بوده است. آتش‌سوزی از یکی از واحدها آغاز شده و از طریق پنجره به نمای کامپوزیت خارجی در طبقه ششم سرایت کرده بود.

ملکی ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی با اقدام سریع و به‌موقع موفق شدند آتش را در مدت کوتاهی مهار کرده و از گسترش آن به دیگر طبقات و واحدهای ساختمان جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با تأکید بر اینکه این حادثه هیچ‌گونه مصدومیتی نداشته است، تصریح کرد: بررسی‌ها برای مشخص شدن علت دقیق وقوع آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد.

وی در پایان بیان کرد: محل ایمن سازی و تحویل مالکان داده شد.