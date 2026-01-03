مدارس ابتدایی نوبت صبح دماوند و رودهن غیرحضوری شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند به دلیل برودت شدید هوا مدارس مقطع ابتدایی نوبت صبح در دماوند و رودهن روز یکشنبه ۱۴ دی ماه تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش ایلنا در روز یکشنبه ۱۴ دیماه سال جاری، با توجه به برودت شدید هوا و بهمنظور پیشگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی برای دانشآموزان، و در پی درخواست رؤسای محترم ادارات آموزشوپرورش دماوند و رودهن، با موافقت و دستور فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان دماوند، کلیه مهدکودکها، مراکز پیشدبستانی و مدارس مقطع ابتدایی نوبت صبح در سطح شهرستان دماوند تعطیل اعلام شد.
بر اساس این خبر، فرآیند آموزش دانشآموزان در مقاطع یادشده از طریق سامانه شاد و بهصورت غیرحضوری انجام خواهد شد .