آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور / انسداد برخی محورها به دلیل شرایط جوی

وی افزود: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین در حدفاصل کجور تا مرزن‌آباد، حدفاصل ماسال تا مجلار و همچنین در محدوده‌های دزبن، ولی‌آباد و کندوان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور هراز مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین در محدوده‌های کلرد، بایجان، وانا، مشاء و پیست آبعلی وجود دارد. همچنین در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین در محدوده‌های زیرآب، پل‌سفید، گیلاوند و حدفاصل چناران تا رودهن مشاهده می‌شود.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورها اظهار کرد: در آزادراه رشت – قزوین؛ ترافیک سنگین در حدفاصل جوکول‌بندان تا امامزاده هاشم و محدوده رودبار همچنین در آزادراه پردیس – تهران؛ ترافیک سنگین در محدوده جاجرود و در آزادراه قزوین – کرج؛ ترافیک سنگین در حدفاصل کردان تا گلدشت، محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، در محور فشم – تهران؛ ترافیک سنگین در محدوده‌های حاجی‌آباد، شمیران و گردنه قوچک، در آزادراه قم – تهران؛ ترافیک سنگین در محدوده قیصرآباد و حدفاصل بهشت زهرا (س) تا پل آزادگان اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در مسیر جنوب به شمال محورهای هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت روان است و همچنین تردد در مسیر رفت و برگشت محور قدیم تهران – بومهن بدون مشکل انجام می‌شود.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی کشور گفت: در حال حاضر محورهای شمالی کشور دارای بارش برف و باران هستند و همچنین بارش برف و باران و مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های تهران، البرز، مازندران، همدان، قم، خراسان رضوی، مرکزی، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و قزوین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محورهای مسدود نیز اعلام کرد: محور شریانی مسدود، مریوان – سقز است و محورهای غیرشریانی مسدود، پونل – خلخال و خوانسار – بوئین‌میاندشت اعلام شده است.

وی در خصوص محورهای دارای انسداد فصلی گفت: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت پادنا (رفت و برگشت) از جمله محورهای انسدادی فصلی است.

وی در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی پلیس راه دریافت کنند.