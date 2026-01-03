خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انفجار کپسول گاز در پاکدشت ۶ مصدوم بر جای گذاشت

انفجار کپسول گاز در پاکدشت ۶ مصدوم بر جای گذاشت
کد خبر : 1736933
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از انفجار یک کپسول گاز در میدان قوهه پاکدشت خبر داد؛ حادثه ای که ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی، درباره جزئیات این حادثه اعلام کرد: ظهر امروز  در ساعت ۱۴:۰۸ انفجار کپسول گاز در میدان قوهه، خیابان خان محمدی پاکدشت رخ داد.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که توسط ۲ دستگاه آمبولانس به بیمارستان شهدای پاکدشت منتقل شدند.

تبریزی تاکید کرد که تمامی مصدومان تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند و اقدامات درمانی لازم در حال انجام است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی