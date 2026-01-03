انفجار کپسول گاز در پاکدشت ۶ مصدوم بر جای گذاشت
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از انفجار یک کپسول گاز در میدان قوهه پاکدشت خبر داد؛ حادثه ای که ۶ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، شروین تبریزی، درباره جزئیات این حادثه اعلام کرد: ظهر امروز در ساعت ۱۴:۰۸ انفجار کپسول گاز در میدان قوهه، خیابان خان محمدی پاکدشت رخ داد.
وی افزود: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که توسط ۲ دستگاه آمبولانس به بیمارستان شهدای پاکدشت منتقل شدند.
تبریزی تاکید کرد که تمامی مصدومان تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارند و اقدامات درمانی لازم در حال انجام است.