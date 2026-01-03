خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۲۰۰۰ نفر در شرایط جوی نامساعد

امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۲۰۰۰ نفر در شرایط جوی نامساعد
کد خبر : 1736914
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان امدادونجات از امدادرسانی به بیش از ۲ هزار نفر در شرایط جوی نامساعد، خبر داد.

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ محمودی - رئیس سازمان امدادونجات به تشریح گزارش خدمات و اقدامات جمعیت هلال احمر در حوادث مرتبط با مخاطرات آب و هوایی از ساعت ۱۶:۰۰ دهم دی‌ماه تا ساعت ۰۸:۳۰ سیزدهم دی ماه پرداخت و گفت: در این مدت زمان، ۲۰ استان (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و یزد) درگیر شرایط جوی نامساعد بود.

وی ادامه داد: در این مدت زمان، ۲ هزار و ۳۹۸ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند؛ امدادگران جمعیت هلال‌احمر،  ۵ نفر در آذربایجان شرقی، زنجان و کردستان را به مراکز درمانی منتقل کردند،  ۳۳ نفر را در آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، زنجان، کردستان و مازندران اسکان اضطراری دادند و ۵۴ نفر (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان) را به مراکز امن منتقل کردند.

محمودی افزود: امدادگران، ۷۳۹ دستگاه خودرو (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، کردستان، گیلان، لرستان و مازندران) را رهاسازی کردند.

رئیس سازمان امدادونجات گفت: ۹۶۵ نفر (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان، کرمان و لرستان) از اقلام اضطراری بهره‌مند شدند.

محمودی ادامه داد: در این مدت زمان، ۸۳ تیم (در قالب ۲۷۹ نیروی عملیاتی)،  ۷۲ دستگاه ناوگان ترابری،  ۴۶ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه خودروی نجات، ۲۳ دستگاه خودروی نجات و دستگاه خودروهای عملیاتی دیگر، استفاده شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی