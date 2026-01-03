نامگذاری بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور با نام علی

بر اساس این گزارش، نام علی با بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار، علیرضا با ۹۴۱ هزار و امیر علی با ۴۸۱ هزار نفر، رتبه های اول تا سوم انتخاب نام مولای متقیان حضرت امام علی (ع) و ارادتمندان به ایشان در کشور را دارند.

در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، ۷۷۳۲ نوزاد با نام علی، ۶۳۹۷ نوزاد با نام امیر علی و ۲۲۴۰ نوزاد با نام علیرضا نامگذاری شده اند.