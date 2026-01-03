گازگرفتگی ۳۰ معتکف زنجانی با مونوکسید کربن

به گزارش ایلنا. ابراهیم خسروشاهی فزود: این حادثه ساعت ۳:۱۳ دقیقه بامداد امروز به اورژانس ۱۱۵ شهر زنجان گزارش و بلافاصله چهار آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد.

وی گفت: این حادثه در مسجد موسی بن جعفر شهرک الهیه به وقوع پیوسته بود که عوامل اورژانس ۲۹ مسموم را به بیمارستان استان منتقل کردند.

خسروشاهی افزود: از مجموع کل، ۱۹ نفر از معتکفین دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به بیمارستان آیت الله موسوی، هشت نفر به بیمارستان امام حسین (ع) و دو نفر به بیمارستان ولی عصر (عج) شهر زنجان منتقل شدند و یک نفر سرپایی هم مراجعه حضوری داشت.

به گزارش صدا و سیما، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی زنجان افزود: هم اکنون بیماران بستری در بیمارستان آیت الله موسوی و امام حسین زنجان با بهبود وضعیت ترخیص شدند و بیماران ولیعصر تا بهبود وضعیت همچنان تحت درمان قرار دارند.

