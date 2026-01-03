بازگشت از مراسم سالگرد سردار سلیمانی تحت نظارت کامل پلیس راهور

به گزارش ایلنا، سرهنگ شکیبایی با بیان اینکه طرح ترافیکی ویژه ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با تمام ظرفیت پلیس راهور کرمان و شهرستان‌ها و با کمک تیم‌های اعزامی از هفت استان در حال اجراست، گفت: وضعیت انضباط ترافیکی محدوده گلزار شهدای شهر کرمان و مسیرهای منتهی به مزار مطهر سردار دل‌ها بسیار خوب و موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌شود.

رئیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا، ضمن قدردانی از همکاری زائران، خاطرنشان کرد: خیل عظیم زائران از سراسر کشور در این مراسم حضور داشتند و پلیس راهور با ارائه خدمات ترافیکی موفق به مدیریت جریان رفت و آمد آنان شد.

