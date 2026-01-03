خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت از مراسم سالگرد سردار سلیمانی تحت نظارت کامل پلیس راهور

بازگشت از مراسم سالگرد سردار سلیمانی تحت نظارت کامل پلیس راهور
کد خبر : 1736839
لینک کوتاه کپی شد.

سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا، از اجرای موفق طرح ترافیکی ویژه ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان خبر داد و با اشاره به بازگشت زائران از عصر شنبه( 13 دی ماه) بر صبر، حوصله و رعایت نکات ایمنی رانندگان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ شکیبایی با بیان اینکه طرح ترافیکی ویژه ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با تمام ظرفیت پلیس راهور کرمان و شهرستان‌ها و با کمک تیم‌های اعزامی از هفت استان در حال اجراست، گفت: وضعیت انضباط ترافیکی محدوده گلزار شهدای شهر کرمان و مسیرهای منتهی به مزار مطهر سردار دل‌ها بسیار خوب و موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌شود.

 رئیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا، ضمن قدردانی از همکاری زائران، خاطرنشان کرد: خیل عظیم زائران از سراسر کشور در این مراسم حضور داشتند و پلیس راهور با ارائه خدمات ترافیکی موفق به مدیریت جریان رفت و آمد آنان شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی