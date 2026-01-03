خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطفای حریق پناهگاه حیات‌وحش میانکاله

اطفای حریق پناهگاه حیات‌وحش میانکاله
کد خبر : 1736837
لینک کوتاه کپی شد.

آتش پناهگاه حیات‌وحش میانکاله در محدوده غربی صیدگاه میان‌قلعه مهار شد.

به گزارش ایلنا، رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله از وقوع آتش‌سوزی در محدوده غربی صیدگاه میان‌قلعه خبر داد و گفت: به محض اطلاع از وقوع آتش‌سوزی، با هماهنگی انجام‌شده و با همکاری یگان حفاظت شیلات و مشارکت صیادان منطقه، عملیات اطفای حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و از گسترش آتش جلوگیری شد.
 

اکبر فدایی افزود: در این آتش‌سوزی، حدود دو هزار مترمربع از پوشش گیاهی از نوع سازیل دستخوش حریق شد و اقدام سریع نیرو‌های حاضر در محل نقش مهمی در کنترل و مهار آتش داشت؛ به‌گونه‌ای که خوشبختانه خسارت وارده محدود به همان محدوده اولیه باقی ماند

 

او بر اهمیت هوشیاری و همکاری جوامع محلی تأکید کرد و ادامه داد: با توجه به حساسیت بالای زیستگاه‌های پناهگاه میانکاله، هرگونه بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به بروز حوادث مشابه شود و همکاری جوامع محلی نقش کلیدی در پیشگیری و مدیریت این‌گونه رخداد‌ها دارد.
 
به گزارش صدا و سیما، رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله گفت: پایش مستمر منطقه و آمادگی نیرو‌های حفاظتی ادامه خواهد داشت و از تمامی جوامع محلی و صیادان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه حریق یا تخلف، مراتب را در اسرع وقت به عوامل حفاظتی اطلاع دهند.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی