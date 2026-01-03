خبرگزاری کار ایران
تهرانی‌ها از تردد غیرضروری در شمال تهران خودداری کنند

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به بارش برف در مناطق مختلف پایتخت، گفت: نیرو‌ها با تمام توان در حال خدمت رسانی هستند.

به گزارش ایلنا،  علیرضا جعفری گفت: از ساعات قبل بارش برف از مناطق کوهستانی و شمالی تهران شروع شد و هم اکنون بیشتر مناطق تهران درگیر بارش برف است.
 
وی افزود: از شب گذشته نیروها در مناطق مختلف عملیات شن و نمک پاشی را شروع کردند و هم اکنون نیز در مسیرها مشغول هستند اما از مردم می خواهیم از تردد غیر ضرور خودداری کنند تا نیروها با کمترین مشکل بتوانند کار برف روبی را انجام دهند.
 
به گزارش  صدا و سیما، جعفری با بیان اینکه تمامی مسیرهای بزرگراهی و شهری تهران باز است، گفت: بیشترین بارش ها در مناطق یک تا پنج تهران گزارش شده و از شهروندان می خواهیم در صورت مشکل با سامانه ۱۳۷ تماس حاصل کنند.
 
به گفته وی، اولویت اصلی باز نگه داشتن راه های اصلی است و روند برف روبی در این مسیرها با تمام توان ادامه دارد.
