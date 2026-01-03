پیام رئیس بنیاد شهید به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت سالگرد شهادت شهید «سپهبد حاج قاسم سلیمانی» پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بنیاد شهید، متن پیام سید احمد موسوی به شرح زیر است:
سیزدهم دی ماه سالروز شهادت «شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی» است؛ سرداری که با درایت و مجاهدتهای خالصانه و خستگیناپذیر خود، معادلات دشمنان در منطقه را برهم زد و هیمنه داعشیان جنایکار را درهم شکست.
شهید «سپهبد حاج قاسم سلیمانی» که به تعبیری زیبا «سردار دلها»ست، مرد میدان های سخت و مدافع امنیت و حریم مظلومان بود که با اقدامات مدبرانه و فرامرزی خویش و با کمک رزمندگان جبهه مقاومت به ویژه سلحشوران مدافع حرم، برای جهاد با شرورترین شیاطین که به قتل عام مردم بی دفاع و بی گناه میپرداختند، وارد میدان شد و همراه با همسنگران دلیر و با ایمان خود، جریانهای فتنه داعش را نابود ساخت.
این شهید عزیز، نه یک فرمانده که خود لشکری یک نفره بود و در مکتب او رزمندگان بی ادعا و گمنامی رشد یافتند که حماسه های جاویدی در دفاع از حرم ائمه معصومین (علیهم السلام) به یادگار گذاشتند و در میان آنان، شهدایی به معراج شهادت رفتند که بی مهابا و آگاه از خطر جان، عمر شریف و گرانبهایشان را برای امنیت مظلومان هدیه دادند و هرکدام یار «حاج قاسم» بودند.
یاد و خاطره این بزرگ مرد جبهه مقاومت و فرمانده مدافع حرم و امنیت را گرامی می دارم و به روح پرفتوح ایشان و تمامی شهدا درود می فرستم. به یقین اثرات و برکاتِ خدمات شهید «سپهبد حاج قاسم سلیمانی» تا همیشه تاریخ به عنوان یک الگوی بی بدیل، جریان خواهد داشت.