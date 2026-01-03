بارش باران و برف در بیشتر مناطق کشور

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی کشور، این سازمان روز شنبه اعلام کرد: در مناطقی از گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، کرمانشاه، همدان، شمال و غرب سمنان، لرستان، مرکزی شمال شرق خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، شمال استانهای خراسان شمالی و ایلام بارش برف و باران، احتمال رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق کوهستانی و گردنه ها، کولاک برف پیش بینی می شود.

یکشنبه در برخی نقاط خراسان جنوبی، شمال خراسان شمالی و ارتفاعات کرمان بارش پراکنده رخ می دهد و در سایر مناطق کشور تا چهارشنبه جوی پایدار و در مناطق صنعتی و پرتردد شهری افزایش نسبی غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

لازم به ذکر است که از یکشنبه تا سه شنبه در نوار شمالی کشور افزایش محسوس دما رخ خواهد داد.

از بعدازظهر شنبه تا دوشنبه در نوار مرزی غرب و بخش هایی از جنوب غرب و جنوب و همچنین یکشنبه تا سه شنبه در شرق و جنوب شرق کشور، وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

امروز و فردا دریای خزر و از بعد از ظهر شنبه تا دوشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

تهران نیز امروز ابری تا نیمه ابری گاهی بارش باران و برف و وزش باد و در شامگاه نیز نیمه ابری تا ابری گاهی بارش باران و برف و وزش باد و به تدریج کاهش ابر پیش بینی شده است.