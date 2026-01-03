خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک سنگین در محور هراز/ انسداد چند محور به دلیل بارش برف و باران

ترافیک سنگین در محور هراز/ انسداد چند محور به دلیل بارش برف و باران
کد خبر : 1736723
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از انسداد چند محور شریانی و غیرشریانی به دلیل بارش برف و باران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، از ترافیک سنگین در محور هراز، بارش برف و باران در محورهای شمالی و مسدود بودن تعدادی از محورهای شریانی و غیرشریانی خبر داد.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور هراز مسیر شمال به جنوب در محدوده کلُرد و همچنین در مسیر رفت و برگشت حدفاصل گزنک تا آب‌اِسک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است، اما تمامی محورهای شمالی با بارش برف و باران همراه هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به شرایط جوی کشور اظهار داشت: بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های تهران، البرز، مازندران، همدان، زنجان، گیلان و قزوین گزارش شده و همچنین در برخی از محورهای استان‌های خراسان شمالی، گلستان و کرمانشاه بارش باران جریان دارد.

سرهنگ محبی از مسدود بودن تعدادی از محورهای شریانی خبر داد و گفت: محورهای پیرانشهر–تمرچین و مریوان–سقز به عنوان محورهای شریانی به دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود هستند.

وی افزود: در حال حاضر محورهای غیرشریانی سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت)، پونل–خلخال، خوانسار–بوئین‌میاندشت و شاهین‌دژ–تکاب نیز مسدود اعلام شده‌اند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: محور گنجنامه–تویسرکان نیز به دلیل شرایط فصلی دارای انسداد است و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از طریق منابع رسمی از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت احتیاط، تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی