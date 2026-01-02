خبرگزاری کار ایران
خدمت‌رسانی شایسته به زائران، زمینه‌ساز بهره‌مندی معنوی کامل از عمره

رئیس سازمان حج و زیارت بر ضرورت هماهنگی، آسیب‌شناسی مستمر و ارتقای کیفیت خدمات اجرایی و فرهنگی به زائران عمره تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، علی رضا رشیدیان در نشست نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با همکاران بعثه، ستاد و دفتر نمایندگی بعثه در مدینه، خدمت به زائران بیت‌الله الحرام و حرم نبوی را یکی از بزرگ‌ترین توفیقات دانست و گفت: شکر این نعمت بزرگ، ارائه هرچه بهتر خدمات به زائرانی است که با عشق و اخلاص عازم زیارت شده‌اند.

وی با بیان اینکه عمره امسال به نیمه راه خود رسیده است، از تشرف حدود ۱۱۸ هزار نفر از زائران ایرانی تاکنون خبر داد و افزود: با وجود محدودیت‌ها و مسائل موجود، این آمار رضایت‌بخش است.

رئیس سازمان حج و زیارت، عمره را «تمرین حج» توصیف کرد و گفت: بسیاری از ایده‌ها و نوآوری‌ها از جمله در حوزه برون‌سپاری، خدمات تغذیه و تدارکات، در موسم عمره به‌صورت عملی آزموده می‌شود تا در حج با اطمینان و کیفیت بالاتری اجرا شود.

رشیدیان با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق در همه مراحل از آموزش و اعزام در داخل کشور تا پرواز، اسکان، حمل‌ونقل و تغذیه در عربستان، تصریح کرد: همه اقدامات اجرایی حج و عمره باید در نهایت منجر به آرامش زائر شود تا او بدون دغدغه، از فرصت معنوی، فرهنگی و اخلاقی این سفر الهی بیشترین بهره را ببرد.

وی هماهنگی میان سازمان حج و زیارت و نمایندگی ولی‌فقیه را عامل اصلی تحقق اهداف فرهنگی حج و عمره دانست و افزود: زائر باید در مدینه و مکه، علاوه بر عبادت، با تاریخ اسلام، سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) ارتباطی عمیق و حضوری برقرار کند.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز عمره ایرانیان مقیم خارج از کشور از ماه شعبان خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند زمینه بهره‌مندی معنوی بهتر هموطنان خارج از کشور را با ارائه خدمات متمرکز و متناسب فرهنگی فراهم کند.

رشیدیان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان بعثه، ستاد عمره، دفتر نمایندگی مدینه، عوامل اجرایی، کنسولی و فرهنگی، تأکید کرد: هماهنگی و همدلی موجود میان بخش‌های مختلف، نویدبخش ارتقای خدمات عمره در ماه‌های پیش‌رو و بهبود برنامه‌ریزی برای عمره سال آینده است.

