آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور

سرهنگ شیرانی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، آزادراه تهران–ساوه در مسیر رفت و برگشت محدوده بهمن‌آباد و آزادراه قم ـ تهران حدفاصل سعیدآباد تا انتهای حوزه آزادراه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت روان تردد در برخی محورهای کشور اظهار کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا درباره شرایط جوی نیز گفت: محور چالوس در ارتفاعات با بارش برف همراه است و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. همچنین در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز، زنجان، اردبیل و کردستان بارش برف و باران و در برخی محورهای استان‌های مازندران و گیلان بارش باران گزارش شده است.

وی در ادامه به محورهای مسدود شریانی اشاره کرد و گفت: محورهای پیرانشهر ـ تمرچین و مریوان ـ سقز به دلیل شرایط موجود مسدود هستند.

سرهنگ شیرانی همچنین محورهای مسدود غیرشریانی را شامل سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت ـ پادنا (رفت و برگشت)، پونل ـ خلخال، خوانسار ـ بوئین‌میاندشت و شاهین‌دژ ـ تکاب اعلام کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محور گنجنامه ـ تویسرکان نیز به دلیل انسداد فصلی تا اطلاع ثانوی مسدود است و از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.