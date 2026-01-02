آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز جمعه ۱۲ دی خبر داد.
به گزارش ایلنا، به گفته سرهنگ احمد شیرانی، در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال محدوده بیلقان و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل دهانه شمالی تا دهانه جنوبی تونل کندوان سنگین است. همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال حدفاصل مبارکآباد تا پیست آبعلی و در مسیر شمال به جنوب محدوده پیست آبعلی با ترافیک سنگین همراه است.
سرهنگ شیرانی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، آزادراه تهران–ساوه در مسیر رفت و برگشت محدوده بهمنآباد و آزادراه قم ـ تهران حدفاصل سعیدآباد تا انتهای حوزه آزادراه، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی با اشاره به وضعیت روان تردد در برخی محورهای کشور اظهار کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا درباره شرایط جوی نیز گفت: محور چالوس در ارتفاعات با بارش برف همراه است و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. همچنین در برخی محورهای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز، زنجان، اردبیل و کردستان بارش برف و باران و در برخی محورهای استانهای مازندران و گیلان بارش باران گزارش شده است.
وی در ادامه به محورهای مسدود شریانی اشاره کرد و گفت: محورهای پیرانشهر ـ تمرچین و مریوان ـ سقز به دلیل شرایط موجود مسدود هستند.
سرهنگ شیرانی همچنین محورهای مسدود غیرشریانی را شامل سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت ـ پادنا (رفت و برگشت)، پونل ـ خلخال، خوانسار ـ بوئینمیاندشت و شاهیندژ ـ تکاب اعلام کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: محور گنجنامه ـ تویسرکان نیز به دلیل انسداد فصلی تا اطلاع ثانوی مسدود است و از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کرده و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.