پیام فراجا در آستانه روز جهانی مقاومت و سالروز شهادت سردار دلها

به گزارش ایلنا؛ در پیام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی مقاومت و سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی آمده است: روز جهانی مقاومت و سالروز شهادت سردار سرافراز اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، یادآور مجاهدتی بی‌بدیل، اخلاص در عمل و ایستادگی عزتمندانه در برابر ظلم و تروریسم است. سردار دل‌ها با ایمان راسخ، شجاعت کم‌نظیر و روحیه‌ای مردمی، پرچم مقاومت را برافراشت و با فداکاری خالصانه، امنیت و عزت امت اسلامی را پاس داشت.



فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت این روز بزرگ، یاد و خاطره همه شهدای جبهه مقاومت را گرامی می‌دارد و بر ادامه راه نورانی شهید سلیمانی در صیانت از امنیت، آرامش و اقتدار ایران اسلامی تأکید می‌ورزد.