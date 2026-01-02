خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام فراجا در آستانه روز جهانی مقاومت و سالروز شهادت سردار دلها

پیام فراجا در آستانه روز جهانی مقاومت و سالروز شهادت سردار دلها
کد خبر : 1736581
لینک کوتاه کپی شد.

​فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و روز جهانی مقامت پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا؛ در پیام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی مقاومت و سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی آمده است: روز جهانی مقاومت و سالروز شهادت سردار سرافراز اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، یادآور مجاهدتی بی‌بدیل، اخلاص در عمل و ایستادگی عزتمندانه در برابر ظلم و تروریسم است. سردار دل‌ها با ایمان راسخ، شجاعت کم‌نظیر و روحیه‌ای مردمی، پرچم مقاومت را برافراشت و با فداکاری خالصانه، امنیت و عزت امت اسلامی را پاس داشت.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت این روز بزرگ، یاد و خاطره همه شهدای جبهه مقاومت را گرامی می‌دارد و بر ادامه راه نورانی شهید سلیمانی در صیانت از امنیت، آرامش و اقتدار ایران اسلامی تأکید می‌ورزد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی