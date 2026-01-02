پلیس ایران سناریوهای آشوب و تجزیه را نقش بر آب می کند

اینجانب ضمن بزرگداشت ماه پر خیر وبرکت رجب و اعیاد مبارکه آن، میلاد با سعادت اسوه شجاعت، ایثار و فداکاری حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را به همه پدران و مردان این سرزمین بویژه همکاران نجیب و شریف خود در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می نمایم و از خداوند منان مسئلت دارم تحت فرماندهی خردمندانه فرمانده کل قوا، مراتب رشد و تعالی را در همه مراحل زندگی، سپری کنند.

الگوی شاخص فاخر و تراز برتر همکاران عزیزم، حضرت علی(ع) می باشد که در عین اقتدار مطلق، سعه صدر و مهربانی را به عنوان ابزار ریاست برای خود برمی گزیند.

پلیس ایران با تفکری برخاسته از امنیت ملی هوشمند، شبکه محور و اطلاعات پایه، جهت حفاظت از حریم و حرمت و امنیت مردم‌، سناریوهای آشوب و تجزیه دشمنان وطن را از مسیر شرافت سازمانی، نجابت رفتاری و اشراف عملیاتی نقش برآب می کند. پلیس بعنوان خط مقدم و حلقه نخست امنیت پایدار، ماندگار، متوازن و چند لایه، جانانه با خون پاک همکاران خود، در برابر نگاه ناپاک متجاوزان خارجی و مزدوران و اشرار داخلی، از کیان وطن دفاع می نماید. شاکله و ستون فقرات پلیس را کارکنان پاکدستی تشکیل می دهند که بهترین سرمایه خود را اعتماد اجتماعی می دانند. هوشیاری، اقدام متحد و شناخت راهبردی پلیس ایران جهت مقابله با فضاسازی معیوب رسانه‌ای و دروغ پراکنی مزمن سکوهای معاند جهت تولید تصویر مخدوش هرج و مرج با روایتِ صحیح و سفیدِ مورد اعتماد هم وطنان، معنا و مفهوم می یابد.

من از یک سو به تاب آوری چند بخشی همکاران خود که با سینه ستبر، سپر امنیتی ایران عزیزمان از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها می باشند، به خود می بالم و از سویی دیگر از کارنامه موفق هم رزمانم در درک فوق‌العاده، اقدام موفق میدانی، صبوری مومنانه،‌ تعهد مسئولانه‌ و مدیریت هدفمند هوش هیجانی خود، علیرغم وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی، با افتخار دفاع و بدون شک پاداش واقعی مجاهدت صبورانه عزیزان من در پیشگاه خداوند عزوجل و جریده تاریخ پرافتخار این مرز وبوم و ذهن و قلب ایرانیان، ثبت و ضبط خواهد ماند.