افتتاح ۲ مدرسه در بم با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش
با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور و در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، دبستان ۶ کلاسه شهید محمد منتظری با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع، در شهر بروات از توابع شهرستان بم افتتاح شد.
به گزارش ایلنا،حمیدرضا خانمحمدی جمعه ۱۲ دی در این مراسم با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در توسعه عدالت آموزشی، گفت: مدرسهسازی تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه حرکتی اجتماعی و آیندهساز است. مردمیسازی مدرسهسازی، به معنای تقویت حضور مردم و خیران در ساخت و نگهداری مدارس است که زمینهساز ارتقاء سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت آموزشی در کشور خواهد بود.
معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس افزود: بخش قابل توجهی از مدارس کشور با مشارکت خیران و فعالان اقتصادی ساخته شده و این رویکرد آیندهنگرانه باعث کاهش شکافهای آموزشی و توسعه عدالت در مناطق کمتر برخوردار شده است. هماکنون بیش از ۶۴ درصد پروژههای آموزشی کشور در روستاها و مناطق حاشیهای شهرها اجرا میشود که نشاندهنده تحقق شعار دولت در جهاد مدرسهسازی است.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای سازمان نوسازی مدارس کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۷۸۰۰ طرح مدرسهسازی در برنامه یکساله دولت در حال اجراست که این حجم از پروژهها بیانگر نیاز فوری کشور به توسعه فضاهای آموزشی و عزم جدی دولت برای ارتقاء کیفیت مدارس است.