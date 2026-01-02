خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح ۲ مدرسه در بم با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش

افتتاح ۲ مدرسه در بم با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش
کد خبر : 1736522
لینک کوتاه کپی شد.

با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور و در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، دبستان ۶ کلاسه شهید محمد منتظری با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع، در شهر بروات از توابع شهرستان بم افتتاح شد.

به گزارش ایلنا،حمیدرضا خان‌محمدی جمعه ۱۲ دی در این مراسم با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در توسعه عدالت آموزشی، گفت: مدرسه‌سازی تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه حرکتی اجتماعی و آینده‌ساز است. مردمی‌سازی مدرسه‌سازی، به معنای تقویت حضور مردم و خیران در ساخت و نگهداری مدارس است که زمینه‌ساز ارتقاء سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت آموزشی در کشور خواهد بود.

معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس افزود: بخش قابل توجهی از مدارس کشور با مشارکت خیران و فعالان اقتصادی ساخته شده و این رویکرد آینده‌نگرانه باعث کاهش شکاف‌های آموزشی و توسعه عدالت در مناطق کمتر برخوردار شده است. هم‌اکنون بیش از ۶۴ درصد پروژه‌های آموزشی کشور در روستاها و مناطق حاشیه‌ای شهرها اجرا می‌شود که نشان‌دهنده تحقق شعار دولت در جهاد مدرسه‌سازی است.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای سازمان نوسازی مدارس کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۷۸۰۰ طرح مدرسه‌سازی در برنامه یک‌ساله دولت در حال اجراست که این حجم از پروژه‌ها بیانگر نیاز فوری کشور به توسعه فضاهای آموزشی و عزم جدی دولت برای ارتقاء کیفیت مدارس است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی