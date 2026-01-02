افتتاح ۲ مدرسه در بم با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش

به گزارش ایلنا،حمیدرضا خان‌محمدی جمعه ۱۲ دی در این مراسم با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در توسعه عدالت آموزشی، گفت: مدرسه‌سازی تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه حرکتی اجتماعی و آینده‌ساز است. مردمی‌سازی مدرسه‌سازی، به معنای تقویت حضور مردم و خیران در ساخت و نگهداری مدارس است که زمینه‌ساز ارتقاء سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت آموزشی در کشور خواهد بود.

معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس افزود: بخش قابل توجهی از مدارس کشور با مشارکت خیران و فعالان اقتصادی ساخته شده و این رویکرد آینده‌نگرانه باعث کاهش شکاف‌های آموزشی و توسعه عدالت در مناطق کمتر برخوردار شده است. هم‌اکنون بیش از ۶۴ درصد پروژه‌های آموزشی کشور در روستاها و مناطق حاشیه‌ای شهرها اجرا می‌شود که نشان‌دهنده تحقق شعار دولت در جهاد مدرسه‌سازی است.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای سازمان نوسازی مدارس کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۷۸۰۰ طرح مدرسه‌سازی در برنامه یک‌ساله دولت در حال اجراست که این حجم از پروژه‌ها بیانگر نیاز فوری کشور به توسعه فضاهای آموزشی و عزم جدی دولت برای ارتقاء کیفیت مدارس است.

