نحوه برگزاری کلاسهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی تا پایان ترم مشخص شد
بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی کشور میتوانند کلاسهای باقیمانده ترم جاری را بر اساس آییننامه آموزش ترکیبی بهصورت مجازی برگزار کنند.
به گزارش ایلنا، در پی تعطیلی ادارات و دانشگاههای شهر تهران به دلیل برودت هوا و پیرو اطلاعیه شماره یک، تأکید میشود که هیچگونه تغییری در برنامه برگزاری مصاحبههای مقطع دکتری تخصصی (PhD) علوم پزشکی ایجاد نشده و این مصاحبهها مطابق برنامهریزی قبلی و اعلامشده برگزار خواهد شد.
معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد؛ مطابق روال و سنوات گذشته، تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری امتحانات پایانترم در هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر عهده معاونت آموزشی همان دانشگاه است و هر دانشگاه متناسب با شرایط خود نسبت به برنامهریزی و اطلاعرسانی اقدام خواهد کرد.
با توجه به زمان محدود باقیمانده تا پایان کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی جاری، دانشگاهها میتوانند در چارچوب آییننامه آموزش ترکیبی، کلاسهای باقیمانده را بهصورت مجازی برگزار کنند. تصمیمگیری در این خصوص نیز بر عهده معاونتهای آموزشی دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.
از تمامی دانشجویان علوم پزشکی کشور درخواست میشود اخبار و اطلاعیههای مربوط به برگزاری کلاسها، امتحانات و سایر امور آموزشی را صرفاً از طریق درگاهها و کانالهای رسمی معاونتهای آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود پیگیری کرده و از مراجعه به منابع غیررسمی خودداری کنند.