خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بطحائی :

پدر؛ ستون استحکام خانواده و محور آرامش اجتماعی است

پدر؛ ستون استحکام خانواده و محور آرامش اجتماعی است
کد خبر : 1736511
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به مناسبت ولادت باسعادت امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام و روز پدر، بر نقش بی‌بدیل پدران در تحکیم بنیان خانواده، حفظ آرامش اجتماعی و تقویت امید در شرایط کنونی جامعه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از  روابط‌عمومی سازمان امور اجتماعی کشور، سیدمحمد بطحائی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در پیامی فرا رسیدن ولادت با سعادت امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام و روز پدر را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

پدران شریف ایران؛

روز پدر، روز مردانی است که با مسئولیت‌پذیری، صبوری و تدبیر، ستون استوار خانواده و تکیه‌گاه آرامش خانه به شمار می‌آیند.

پدر، نماد تعهد و عقلانیت است؛ نقشی اثرگذار که حضور آگاهانه و مسئولانه‌اش، امنیت می‌آفریند و آینده می‌سازد.

در شرایطی که جامعه با برخی تنگناهای اقتصادی و معیشتی روبه‌روست، نقش پدران در حفظ آرامش خانواده و تقویت امید بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

بی‌تردید با همدلی، عقلانیت اجتماعی و همراهی جمعی می‌توان این دوره‌ی دشوار را با کمترین آسیب پشت سر گذاشت و مسیر ثبات و اطمینان را هموارتر کرد.

این روز فرخنده که با ولادت باسعادت امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام، الگوی والای عدالت، مسئولیت‌پذیری و پدرانگی ناب همراه شده است، فرصتی مغتنم برای قدردانی از مردانی است که بی‌ادعا، نقش خود را در استحکام خانواده و جامعه ایفا می‌کنند.

به‌عنوان خادم شما در سازمان امور اجتماعی کشور، بر این باورم که استحکام جامعه از استحکام خانواده می‌گذرد و پدر، محور اصلی تحقق این مهم است.

ولادت امام علی علیه‌السلام و روز پدر بر همه پدران ایران مبارک باد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی