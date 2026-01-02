پدر؛ ستون استحکام خانواده و محور آرامش اجتماعی است

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی سازمان امور اجتماعی کشور، سیدمحمد بطحائی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در پیامی فرا رسیدن ولادت با سعادت امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام و روز پدر را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

پدران شریف ایران؛

روز پدر، روز مردانی است که با مسئولیت‌پذیری، صبوری و تدبیر، ستون استوار خانواده و تکیه‌گاه آرامش خانه به شمار می‌آیند.

پدر، نماد تعهد و عقلانیت است؛ نقشی اثرگذار که حضور آگاهانه و مسئولانه‌اش، امنیت می‌آفریند و آینده می‌سازد.

در شرایطی که جامعه با برخی تنگناهای اقتصادی و معیشتی روبه‌روست، نقش پدران در حفظ آرامش خانواده و تقویت امید بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

بی‌تردید با همدلی، عقلانیت اجتماعی و همراهی جمعی می‌توان این دوره‌ی دشوار را با کمترین آسیب پشت سر گذاشت و مسیر ثبات و اطمینان را هموارتر کرد.

این روز فرخنده که با ولادت باسعادت امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام، الگوی والای عدالت، مسئولیت‌پذیری و پدرانگی ناب همراه شده است، فرصتی مغتنم برای قدردانی از مردانی است که بی‌ادعا، نقش خود را در استحکام خانواده و جامعه ایفا می‌کنند.

به‌عنوان خادم شما در سازمان امور اجتماعی کشور، بر این باورم که استحکام جامعه از استحکام خانواده می‌گذرد و پدر، محور اصلی تحقق این مهم است.

ولادت امام علی علیه‌السلام و روز پدر بر همه پدران ایران مبارک باد.

