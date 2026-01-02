زمان برگزاری آزمون کتبی «چهل‌ و سومین دوره پذیرش دستیار فوق‌ تخصصی» اعلام شد

به گزارش ایلنا، معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: طبق زمان‌بندی از پیش اعلام شده آزمون کتبی چهل‌ و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق‌تخصصی در رشته‌های مصوب، رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت متمرکز در شهر تهران برگزار می‌شود.

در ضمن محل دقیق برگزاری آزمون کتبی هم‌زمان با توزیع کارت ورود به جلسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

آزمون شفاهی داوطلبان نیز بر اساس جدول زمان‌بندی مندرج در وب سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل رؤیت است. فرآیند ثبت‌نام در این دوره از آزمون در دو بازه زمانی ۳۰ آذر تا ۴ دی‌ماه و ۷ تا ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ انجام شده است.

کارت ورود به جلسه آزمون نیز در روزهای ۱۶ و ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ از طریق وب‌سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

