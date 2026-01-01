بهداشت دست و واکسیناسیون؛ سپر پیشگیری از آنفلوآنزا
فوقتخصص بیماریهای عفونی کودکان ضمن تاکید بر لزوم رعایت موارد بهداشتی، در عین حال با اشاره به شیوع سالانه بیماری آنفلوآنزا گفت: والدین توجه داشته باشند که به دنبال ابتلای آنفلوآنزا در شیرخواران و کودکان، بروز علائمی مانند تنفس سریع یا دشوار، ناتوانی در خوردن و نشانههای کمآبی بدن نیازمند مراجعه فوری به مراکز درمانی است.
به گزارش ایلنا، مهسا بهروزیان - فوقتخصص بیماریهای عفونی کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار داشت: آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی حاد است که عمدتاً دستگاه تنفسی را درگیر میکند و بیشتر با علائمی مانند تب، گلودرد، سرفه، آبریزش بینی و احتقان آغاز میشود. در کودکان این بیماری معمولاً با تبهای بالا همراه است و در بزرگسالان علاوهبر علائم تنفسی، سردرد و درد بدن نیز مشاهده میشود.
بهروزیان افزود: با شروع فصل سرد سال، اپیدمیهای آنفلوآنزا شدت میگیرند. اگرچه علائم آنفلوآنزا شباهت زیادی به سایر عفونتهای ویروسی تنفسی دارد، اما شدت تب و ناخوشی عمومی در آنفلوآنزا بیشتر است. تشخیص قطعی تنها با روشهای پاراکلینیک امکانپذیر است.
این فوقتخصص بیماریهای عفونی کودکان درباره راههای انتقال و پیشگیری این بیماری، گفت: ویروس آنفلوآنزا از طریق عطسه، سرفه و تماس دستهای آلوده منتقل میشود. بنابراین رعایت بهداشت دست، شستوشوی مکرر، استفاده از ماسک مناسب در مکانهای شلوغ و تهویه مناسب محیط از مهمترین راهکارهای پیشگیری است. همچنین توصیه میشود افراد دارای علائم بیماری تا حد امکان در منزل بمانند و در صورت ضرورت خروج از خانه، حتماً از ماسک استفاده کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در گروههای پر خطر گفت: کودکان زیر پنج سال، سالمندان، بیماران دارای بیماریهای زمینهای قلبی و ریوی، افراد تحت شیمیدرمانی یا پیوند عضو و همچنین افرادی که داروهای تضعیفکننده سیستم ایمنی مصرف میکنند، در گروههای پرخطر قرار دارند. واکسیناسیون سالانه برای این افراد توصیه میشود و مطالعات نشان داده است که واکسن میتواند تا ۷۰ درصد از بستری شدن و بروز عوارض شدید جلوگیری کند.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، بهروزیان خاطرنشان کرد: لوازم شخصی بیماران باید جدا نگاه داشته شود تا از انتقال بیماری جلوگیری شود. همچنین استفاده خودسرانه از داروهای گیاهی بهویژه در کودکان میتواند خطرناک باشد و تنها با نظر پزشک متخصص مجاز است. خانوادهها باید نسبت به علائم هشدار هوشیار باشند و در صورت مشاهده، کودک را سریعا به پزشک ارجاع دهند.