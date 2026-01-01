بیانیه دانشگاه الزهرا در خصوص مطالب نادرست منتشر شده

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است؛

به اطلاع می رساند: مدیر پیشین حراست دانشگاه که از دانشگاه علامه طباطبایی مامور به خدمت در دانشگاه الزهرا بود، دو ماه قبل پس از اتمام مدت ماموریت به دانشگاه متبوع بازگشته و مسئولیت وی در دانشگاه الزهرا خاتمه یافته است.

طی این مدت کلیه امور مربوطه طبق قوانین جاری تحت نظارت مستقیم ریاست دانشگاه بدون خللی انجام شده و به فضل الهی در زمان مذکور فضای دانشگاه آرام، امن و بانشاط بوده است.

لازم به ذکر است، سرپرست جدید حراست دانشگاه پس از طی کامل روال قانونی در روز سه‌شنبه ۹ دی ماه جاری با حضور مدیر مرکز حراست وزارت علوم تحقیقات فناوری و مدیر کل حراست استان تهران رسماً معرفی و فعالیت خود را آغاز نموده است.

روابط عمومی دانشگاه الزهرا

انتهای پیام/