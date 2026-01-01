بیانیه دانشگاه الزهرا در خصوص مطالب نادرست منتشر شده
دانشگاه الزهرا در خصوص مطالب نادرست منتشر شده بیانیه داد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است؛
به اطلاع می رساند: مدیر پیشین حراست دانشگاه که از دانشگاه علامه طباطبایی مامور به خدمت در دانشگاه الزهرا بود، دو ماه قبل پس از اتمام مدت ماموریت به دانشگاه متبوع بازگشته و مسئولیت وی در دانشگاه الزهرا خاتمه یافته است.
طی این مدت کلیه امور مربوطه طبق قوانین جاری تحت نظارت مستقیم ریاست دانشگاه بدون خللی انجام شده و به فضل الهی در زمان مذکور فضای دانشگاه آرام، امن و بانشاط بوده است.
لازم به ذکر است، سرپرست جدید حراست دانشگاه پس از طی کامل روال قانونی در روز سهشنبه ۹ دی ماه جاری با حضور مدیر مرکز حراست وزارت علوم تحقیقات فناوری و مدیر کل حراست استان تهران رسماً معرفی و فعالیت خود را آغاز نموده است.
روابط عمومی دانشگاه الزهرا